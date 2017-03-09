Руководителем AS Tere стала Маргит Тальтс

Банкротный управляющий AS Tere присяжный адвокат Майре Арм отозвала прежних членов совета Tere и избрала новый совет предприятия, в который входят председатель правления OÜ Pharma Holding Катре Кываск, член правления OÜ Kamakamaka Эрик Хаавамяэ и партнер адвокатского бюро Ellex Raidla Свен Папп. Совет назначил руководителем предприятия Маргит Тальтс, имеющую за плечами многолетний опыт руководящей работы в сфере торговли и пищевой промышленности.

”У Маргит Тальтс имеется большой опыт управления в области пищевой промышленности, она применит более деловой подход в работе и привнесет свежую струю в руководство предприятием”, — сказала новоизбранная председатель совета AS Tere Катре Кываск. ”В последнее время в экономической деятельности Tere наблюдалась некоторая нестабильность — как с точки зрения работников, так и партнеров, однако я уверена, что Маргит Тальтс сумеет поднять боевой дух команды и направить предприятие в сторону стабильного развития. Нам бы очень хотелось, чтобы работающие в Tere люди были уверены в завтрашнем дне. При этом программа санирования Tere продолжится. В период, когда Департамент конкуренции занимается рассмотрением разрешения на консолидацию, наша задача заключается в том, чтобы предприятие оставалось в наилучшей возможной форме”.

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”AS Tere уже давно действует на рынке Эстонии, предприятие завоевало значительную часть рынка и имеет обширный ассортимент товаров, который пользуется хорошей репутацией у потребителей”, — отметила руководитель AS Tere Маргит Тальтс. ”Есть много проблем, решением которых следует заниматься, однако приложив совместные усилия, мы непременно справимся. Если Tere будет неустанно трудиться, то вполне может сохранить свои позиции”.

”Опыт работы в пищевой отрасли на протяжении 25 лет, опыт руководящей работы как в продовольственной сфере, так и в сфере оптовой и розничной торговли, а также пищевой промышленности являются хорошей базой для управления повседневной экономической деятельностью предприятия и работы во имя благополучия потребителей, сотрудников и хороших отношений с клиентами”, — рассказала Маргит Тальтс. ”Я делаю всё возможное, чтобы предприятие преодолело некоторый ущерб репутации, который был нанесён нынешним финансовым положением, и более эффективно продолжило свою работу”.

Маргит Тальтс многие годы работала в сфере пищевой промышленности. Помимо прочего, в 2002-2005 годы она руководила расширением и распространением по всей Эстонии магазинов Säästumarket в предприятии Kesko Food AS в качестве директора сети магазинов Säästumarket. С 2005 по 2016 год Маргит Тальтс работала исполнительным директором AS Maag Grupp, в том числе в 2012-2013 годы была руководителем предприятия Rannarootsi Lihatööstus.

Члены нового совета Катре Кываск и Эрик Хаавамяэ являются специалистами в области пищевой промышленности, проработав в этой сфере 15 лет, десять из которых — в качестве членов совета и правления Premia Foods. Катре Кываск работает сейчас в Pharma Holding OÜ председателем правления, а Эрик Хаавамяэ — член правления Kamakamaka OÜ, оказывающего финансовые консультации. Свен Папп является партнером адвокатского бюро Ellex Raidla, имеющего высочайший рейтинг в Эстонии, и специализируется на консультациях предприятий и проведению сделок. Он почти 10 лет трудился в Швеции, при этом пять лет — в биржевой фирме Match директором по правовым вопросам по направлению Восточной Европы, и долгие годы был членом совета многих коммерческих предприятий, а также много лет работал консультантом по правовым вопросам.