Руководитель Tele2: торговый телефонный террор не закончится, пока все продавцы не присоединятся к соглашению о добрых традициях

По мнению партнера Helmes Ове Муука, предприятие высоко оценило инициативу Tele2 более уважительно относиться к приватности потребителей. ”Helmes как профессиональный провайдер IT-услуг готово обеспечить надежную безопасность системы: все зарегистрированные на сайте телефонные номера будут храниться надлежащим образом и открыты только для тех предприятий, которые присоединились к соглашению”, — заверил О. Муук.

”Отрадно, что телекоммуникационные фирмы подписали соглашение о добрых традициях, однако потребители по-прежнему нуждаются в универсальном сайте, где можно было бы зарегистрировать свое нежелание получать холодные звонки и от других предприятий. Пока сайт не устанавливает какие-либо юридические обязательства для третьей стороны, однако мы готовы предложить нашу площадку всем участникам рынка и надеемся, что появится реальная возможность урегулировать эту сферу деятельности, в том числе и на правительственном уровне”, — заявил руководитель Tele2.

На сайте reklaamivaba.ee дополнительно опубликована информация о принципах этической продажи, а также о правах и обязанностях потребителей, которые заказывают товары или услуги по телефону.

По результатам недавнего исследования Kantar Emor, за последние месяцы к двум третям жителей Эстонии поступали звонки с предложением о продаже товаров или услуг. 85% участников исследования относятся к этим звонкам отрицательно.