Руководитель Tele2: торговый телефонный террор не закончится, пока все продавцы не присоединятся к соглашению о добрых традициях

На прошлой неделе три эстонских оператора мобильной связи подписали соглашение о добрых традициях, которое на добровольных условиях регулирует сферу телефонных продаж. Tele2 первым отказался от практики так называемых холодных звонков, и призывает все остальные предприятия последовать его примеру: присоединиться к соглашению и прекратить терроризировать потребителей нежелательными звонками.
Как считает директор Tele2 Крис Роббинс, проблема нежелательных звонков торгового содержания не утратила свою актуальность, поскольку многие предприятия продолжают беспокоить потребителей холодными звонками и навязывать им свой товар. ”В этих звонках не было бы ничего предосудительного, если бы они поступали только к тем людям, которые хотят их получать, а торговцы не утаивали бы в своих телефонных предложениях важную для потребителя информацию”, — добавил К. Роббинс.
Одновременно с подписанием соглашения Tele2 открыл специальный сайт reklaamivaba.ee, где каждый пользователь может зарегистрировать свое нежелание получать звонки торгового содержания от разных фирм. Сайт был создан по заказу Tele2 предприятием Helmes, которое занимается разработкой программного обеспечения и возьмет на себя управление сайтом и базой данных.
По мнению партнера Helmes Ове Муука, предприятие высоко оценило инициативу Tele2 более уважительно относиться к приватности потребителей. ”Helmes как профессиональный провайдер IT-услуг готово обеспечить надежную безопасность системы: все зарегистрированные на сайте телефонные номера будут храниться надлежащим образом и открыты только для тех предприятий, которые присоединились к соглашению”, — заверил О. Муук.
”Отрадно, что телекоммуникационные фирмы подписали соглашение о добрых традициях, однако потребители по-прежнему нуждаются в универсальном сайте, где можно было бы зарегистрировать свое нежелание получать холодные звонки и от других предприятий. Пока сайт не устанавливает какие-либо юридические обязательства для третьей стороны, однако мы готовы предложить нашу площадку всем участникам рынка и надеемся, что появится реальная возможность урегулировать эту сферу деятельности, в том числе и на правительственном уровне”, — заявил руководитель Tele2.
На сайте reklaamivaba.ee дополнительно опубликована информация о принципах этической продажи, а также о правах и обязанностях потребителей, которые заказывают товары или услуги по телефону.
По результатам недавнего исследования Kantar Emor, за последние месяцы к двум третям жителей Эстонии поступали звонки с предложением о продаже товаров или услуг. 85% участников исследования относятся к этим звонкам отрицательно.