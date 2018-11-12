12.11.2018, 13:02

Руководитель Tele2: переход от одного мобильного оператора к другому в Эстонии неоправданно усложнен


rus.delfi.ee
EST
TELE2
Foto: Ilmar Saabas

Смена оператора мобильной связи в нашей стране занимает до 25 дней — и по этому показателю мы почти самые отсталые в Европе. В чем же дело? Руководитель Tele2 Крис Роббинс уверен: такой долгий переход на руку операторам и никак не учитывает мнение клиентов, сказано в пресс-релизе.

А ведь 81% участников исследования Norstat, проводившегося в Эстонии в июле нынешнего года, однозначно заявили, что смена оператора должна происходить быстрее, чем сейчас.

Как сообщил Роббинс, государственные регуляторы во всем мире обязали операторов мобильной связи ускорить переход клиентов от одного оператора к другому. Но только не в Эстонии. ”Сегодня мы одни из самых медлительных в Европе. В Ирландии, например, весь процесс перехода занимает от 20 минут до 4 часов. И если мы действительно хотим называться ведущим э-государством, то должны это делать еще быстрее”, — подчеркнул руководитель Tele2.

”Одна из причин сложившейся ситуации — заинтересованность операторов в сохранении стабильной клиентской базы. Разумеется, никто не хочет, чтобы от него уходили клиенты. Но уж если пользователь решил сменить оператора, то он не должен ждать этого целых 25 дней”, — отметил Роббинс.

”Другая причина — неоправданная волокита при оформлении перехода и допотопные методы работы. И операторам, и государственным структурам многое приходится делать вручную, а значит, тратить драгоценное время и ресурсы. С технической точки зрения, достаточно просто автоматизировать весь процесс, чтобы он занимал считанные минуты. Так уже происходит сейчас в Чили, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Израиле и даже в Гане”, — сказал руководитель Tele2.

”Из-за затягивания переходного периода клиент порой упускает выгодные возможности. Так, если я собираюсь через пять дней в Канаду (а я оттуда родом) и тамошний оператор предлагает мне очень хорошие условия, то я не смогу ими воспользоваться, поскольку смена оператора — это слишком долгая история”, — привел пример Роббинс.

”Подобная медлительность в других сферах нашей жизни, например, связанных с банком или семейным врачом, вызвала бы, по крайней мере, недоумение. И уж если у нас могут доставлять товар, заказанный в интернете, в тот же или на другой день, то история со сменой оператора выглядит на этом фоне явным анахронизмом”.

По мнению Роббинса, переход от одного оператора к другому искусственно усложнен — и многие клиенты из-за этого отказываются от него и лишаются более выгодных возможностей, а наше общество в целом — свободной конкуренции. ”Не думаю, что кому-то из клиентов вдруг захотелось бы безо всякой причины менять оператора или пугать его возможным уходом. Все эти игры обусловлены затянувшимся процессом. Если переход будет происходить быстро и в автоматическом режиме, то операторы начнут делать выгодные предложения всем клиентам, а не только тем, кто грозится уйти”, — уверен руководитель Tele2.

”Мы по собственной инициативе создали рабочую группу независимых экспертов и разработали техническое решение, которое позволяет значительно ускорить процедуру смены оператора — буквально за минуту. А это уже лучший показатель в Европе и один из самых лучших в мире. Мы готовы передать это решение в соответствующие госструктуры”, — сообщил Роббинс.

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