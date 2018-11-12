Руководитель Tele2: переход от одного мобильного оператора к другому в Эстонии неоправданно усложнен

А ведь 81% участников исследования Norstat, проводившегося в Эстонии в июле нынешнего года, однозначно заявили, что смена оператора должна происходить быстрее, чем сейчас.

Как сообщил Роббинс, государственные регуляторы во всем мире обязали операторов мобильной связи ускорить переход клиентов от одного оператора к другому. Но только не в Эстонии. ”Сегодня мы одни из самых медлительных в Европе. В Ирландии, например, весь процесс перехода занимает от 20 минут до 4 часов. И если мы действительно хотим называться ведущим э-государством, то должны это делать еще быстрее”, — подчеркнул руководитель Tele2.

”Одна из причин сложившейся ситуации — заинтересованность операторов в сохранении стабильной клиентской базы. Разумеется, никто не хочет, чтобы от него уходили клиенты. Но уж если пользователь решил сменить оператора, то он не должен ждать этого целых 25 дней”, — отметил Роббинс.

”Другая причина — неоправданная волокита при оформлении перехода и допотопные методы работы. И операторам, и государственным структурам многое приходится делать вручную, а значит, тратить драгоценное время и ресурсы. С технической точки зрения, достаточно просто автоматизировать весь процесс, чтобы он занимал считанные минуты. Так уже происходит сейчас в Чили, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Израиле и даже в Гане”, — сказал руководитель Tele2.

”Из-за затягивания переходного периода клиент порой упускает выгодные возможности. Так, если я собираюсь через пять дней в Канаду (а я оттуда родом) и тамошний оператор предлагает мне очень хорошие условия, то я не смогу ими воспользоваться, поскольку смена оператора — это слишком долгая история”, — привел пример Роббинс.