Руководитель сферы IT Eesti Energia Агнес Роос выбрана самым влиятельным руководителем в области IT

На прошедшей сегодня ежегодной конференции по управлению в сфере IТ самым влиятельным руководителем была выбрана руководитель сферы IT Eesti Energia Агнес Роос.

”Я одновременно и удивлена, и признательна за то, что свершения Eesti Energia в области IТ замечены и признаны. Конечно же, этот титул принадлежит всему подразделению бизнес- и инфотехнологий Eesti Energia, с которым мы ежедневно управляем IТ-системами крупнейшего предприятия Эстонии, обслуживаем и развиваем их. Свой вклад внесли и партнеры из других IТ-предприятий, а также руководители коммерческих сфер.

Предприятие Eesti Energia поставило перед собой амбициозную цель: с помощью продолжающейся дигитализации промышленности и внедрения новых инновационных решений, мы хотим превратиться из ”железного” в IТ-предприятие”, — сказала Агнес Роос.

По словам Роос, хороший руководитель в области IT должен быть не только хорошим знатоком инфосистем, но и быть компетентным в той коммерческой области, в которой действует предприятие. ”В противном случае вы не сможете стать равным партнером для руководителей коммерческих сфер, из-за чего не сможете предлагать новые повышающие эффективность решения”, — рассказала Роос.

Агнес Роос работала руководителем подразделения бизнес- и инфотехнологий Eesti Energia с 2013 года. До этого она больше 20 лет проработала в Swedbank. В 2015 году концерн Eesti Energia в числе прочего запустил программу дигитализации производства, которую внутри предприятия называют Industry 3.5. В ходе программы пересматриваются все основные производственные процессы концерна и описываются возможности достижения более высокой эффективности. Также IT-подразделение Eesti Energia внесло свой вклад в повышение дружелюбности процессов продажи и услуг к пользователю, разработав, например, мобильное приложение Eesti Energia, с помощью которого можно отслеживать и анализировать потребление электричества в своем домохозяйстве, оплачивать счета, заключать договоры и заказывать оповещения об изменении цен.

Самый влиятельный руководитель в сфере IT был выбран на организуемой Äripäev и ITuudised конференции ”Вызовы управления в сфере IT на предприятиях Эстонии”. Титул был вручен впервые, а кандидатов могли выдвигать все желающие. В состав жюри входили Сийм Сиккут из Министерства экономики и коммуникаций, Тоомас Трууверк из Äripäev, Аннели Хейнсоо из Tieto Estonia, Эркки Леэго из Leego Hansson и Герт Йерван из Таллиннского технического университета.