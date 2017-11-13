Руководитель проекта: туннель Таллинн-Хельсинки будет готов через пять лет

Руководитель проекта туннеля Таллинн-Хельсинки Питер Вестербака сказал финскому изданию Hufvudstadsbladet, что строительство начнется на китайские средства в следующем году и будет завершено в течение пяти лет.

”Технически это не представляет никакой проблемы. Его можно построить за пять лет. Мы говорим о туннеле, который будет готов в 2020-х, а не в 2030-х, — сказал он. — Пока мы не видим никаких проблем, которые нельзя было бы разрешить”.

Для бурильных работ необходимо 12 буровых установок стоимостью 30 млн евро каждая. ”Китай внедряет масштабные инфраструктурные проекты по всему миру, поэтому совсем неудивительно, что они заинтересованы и в этом строительстве”, — сказал Вестербака.

Для того, чтобы уложиться в пять лет, планируется проводить бурильные работы одновременно с шести направлений. Будет построено два туннеля диаметром 17 метров. ”Это больше, чем надо, но остальное можно использовать в будущем”, — отметил Вестербака.

”Это полностью частный проект, мы не будем ходатайствовать о государственных или европейских деньгах. Мы постараемся оптимизировать все процессы, чтобы сделать все максимально быстро, что тоже позволит сэкономить средства”, — сказал он. По его словам, тоннель окупит себя в течение 37 лет при условии, что билет будет стоить в среднем 50 евро. Время поездки составит около 20 минут. ”Линию будет обслуживать скоростной поезд, который едет со скоростью 350 км. Это технология, которая уже существует в Китае и Японии, так что технологического риска нет”, — заверил Вестербака.