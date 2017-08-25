Руководитель предприятия: содержащаяся в плохих условиях корова не будет давать молока

На дне молока, организованном Союзом пищевой промышленности, руководитель Väätsa Agro Маргус Мулд рассказал, что корова дает много качественного молока только в том случае, если она содержится в хороших условиях, накормлена и выхолена, значится в пресс-релизе.

”На нашей самой крупной ферме сейчас содержится свыше 2250 коров, и мы четко видим, что чем больше мы вкладываем в их благополучие, тем выше их производительность”, — подтвердил он.

По его словам, важнее всего, чтобы корова комфортно чувствовала себя в группе и на доильной карусели. ”Мы приобрели для наших коров в группы автоматические щетки-чесалки, возле которых просто очереди выстраиваются — корова подходит к агрегату, подталкивает его, щетка начинает работать и корова, зажмурившись от удовольствия, может немного понежиться”, — рассказал Мулд.

Также он рассказал, что коровы по возможности спокойно идут на дойку, поскольку любое давление или устрашение вызывает в организме коровы прилив адреналина, а это препятствует выработке гормона, необходимого для дойки молока.

”Вымя коровы очищается полотенцем, выстиранном при высокой температуре в специальном растворе, что дает корове ощущение словно рта теленка, и молоко начинает обильно сочиться. Доильная установка прикрепляется сбоку от коровы и движется вместе с ней вдоль карусели, не мешая приятному для нее процессу. Чем спокойнее чувствует себя корова, тем выше надой молока”, — добавил директор Väätsa Agro.

По заверениям Маргуса Мулда, фермерские коровы всегда имеют свободный доступ к свежей питьевой воде и качественному корму, укомплектованному с особой тщательностью, а в качестве подстилки из сена в Väätsa Agro используется специальный материал: собственный навоз коров. Навоз проходит предварительную обработку — поступающий из хлева навоз сепарируется и перерабатывается в компост.

”Учеными установлено, что созданная таким образом подстилка на стабильном уровне удерживает популяцию бактерий среды обитания коров, в то время как любой принесенный извне материал колеблет популяцию бактерий вокруг коров, что в свою очередь может повысить восприимчивость коров к заболеваниям”, — объяснил Маргус Мулд.

По его словам, условия содержания дойных коров по сравнению с условиями в советское время совершили большой скачок в развитии, и сегодня благополучие животных является одним из основополагающих принципов их содержания.

”Мы стали умнее и теперь знаем, что нужно коровам. Животные больше не держатся на привязи, они свободно передвигаются в своих группах, могут общаться между собой. Мы инвестировали в силосные технологии и можем приготовить для животных основной корм лучшего качества. Коров холят всеми возможными способами и прикладываются все усилия, чтобы обеспечить им здоровье и улучшить настроение. Потребители могут быть уверены: коровы, дающие молоко, которое затем попадает на прилавки магазинов, содержатся в очень хороших условиях”, — заверил он.