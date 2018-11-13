Руководитель Porto Franco критикует T1: хороший центр к моменту открытия должен быть заполнен арендаторами

"Мы хотим от имени Porto Franco четко дистанцироваться от точек зрения, которые проходили в прессе со стороны руководителей T1, что современный торговый центр на момент своего открытия не обязательно должен быть готов полностью, а они специально оставили часть площадей свободными, чтобы дать возможность крупным брендам после открытия самим высказать желание о сотрудничестве", — сказал руководитель строящегося в порту Ванасадам Porto Franco Рауно Тедер.

Он убежден, что хорошо построенный центр к моменту открытия должен быть на 100% заполнен арендаторами. "При открытии центра все магазины должны быть открыты, или по меньшей мере должно быть очень четкое и представленное широкой общественности понимание, какие магазины позже откроются и когда", — добавил Тедер.

Девелопер открывшегося в пятницу в Юлемисте T1 Mall of Tallinna, руководитель Pro Kapital, итальянец Паоло Мичелоцци сказал в начале прошлой недели в интервью Ärileht, что современный торговый центр на момент своего открытия не обязательно должен быть готов полностью.

”Вы должны понять, что у нас в центре более 200 строительных площадок, и каждый магазин и каждое место имеет свои планы и стратегии. Не все откроются одновременно, но мы рады тем, кто будет с нами в начале”, — отметил Мичелоцци. По его словам, работа на самом деле начинается только сейчас.