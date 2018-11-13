13.11.2018, 09:25

Руководитель Porto Franco критикует T1: хороший центр к моменту открытия должен быть заполнен арендаторами

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rus.delfi.ee
EST 13
Porto Franco
Porto FrancoFoto: Porto Franco

Если руководитель открывшегося в пятницу T1 Mall of Tallinn, итальянец, сказал, что центр к моменту открытия и не должен быть заполнен арендаторами, то против этого возражает руководитель строящегося в центре города Porto Franco.

"Мы хотим от имени Porto Franco четко дистанцироваться от точек зрения, которые проходили в прессе со стороны руководителей T1, что современный торговый центр на момент своего открытия не обязательно должен быть готов полностью, а они специально оставили часть площадей свободными, чтобы дать возможность крупным брендам после открытия самим высказать желание о сотрудничестве", — сказал руководитель строящегося в порту Ванасадам Porto Franco Рауно Тедер.

Он убежден, что хорошо построенный центр к моменту открытия должен быть на 100% заполнен арендаторами. "При открытии центра все магазины должны быть открыты, или по меньшей мере должно быть очень четкое и представленное широкой общественности понимание, какие магазины позже откроются и когда", — добавил Тедер.

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Девелопер открывшегося в пятницу в Юлемисте T1 Mall of Tallinna, руководитель Pro Kapital, итальянец Паоло Мичелоцци сказал в начале прошлой недели в интервью Ärileht, что современный торговый центр на момент своего открытия не обязательно должен быть готов полностью.

”Вы должны понять, что у нас в центре более 200 строительных площадок, и каждый магазин и каждое место имеет свои планы и стратегии. Не все откроются одновременно, но мы рады тем, кто будет с нами в начале”, — отметил Мичелоцци. По его словам, работа на самом деле начинается только сейчас.

По его утверждению, они специально оставили часть площадей свободными, чтобы дать возможность крупным брендам после открытия самим высказать желание о сотрудничестве. Кроме того, бизнесмен считает важным не связывать себя сразу долгосрочными договорами об аренде и говорит, что если заполнить сразу все места, то это может сыграть злую шутку, ведь ты не сможешь выгнать арендатора, если что-то пойдет не так.

По словам председателя правления Porto Franco OÜ Рауно Тедера, естественно, что торговые центры все время развиваются, они и должны развиваться, и изменения проводят на протяжении всего времени работы центра. Но это не может быть обоснованием для открытия полупустого центра.

"Важно предлагаемое посетителям первое впечатление, и исходя из него клиенты действуют, делая свой дальнейший выбор. Это означает, что если у него в первый раз останется хорошее впечатление, он вернется. По моей оценке, заполняемость показывает веру арендаторов в новый центр", — добавил Тедер.

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