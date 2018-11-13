Руководитель Porto Franco критикует T1: хороший центр к моменту открытия должен быть заполнен арендаторами

По его утверждению, они специально оставили часть площадей свободными, чтобы дать возможность крупным брендам после открытия самим высказать желание о сотрудничестве. Кроме того, бизнесмен считает важным не связывать себя сразу долгосрочными договорами об аренде и говорит, что если заполнить сразу все места, то это может сыграть злую шутку, ведь ты не сможешь выгнать арендатора, если что-то пойдет не так.
По словам председателя правления Porto Franco OÜ Рауно Тедера, естественно, что торговые центры все время развиваются, они и должны развиваться, и изменения проводят на протяжении всего времени работы центра. Но это не может быть обоснованием для открытия полупустого центра.
"Важно предлагаемое посетителям первое впечатление, и исходя из него клиенты действуют, делая свой дальнейший выбор. Это означает, что если у него в первый раз останется хорошее впечатление, он вернется. По моей оценке, заполняемость показывает веру арендаторов в новый центр", — добавил Тедер.