Руководитель по персоналу Rimi: число работников в возрасте старше 50 лет постоянно растет

Кайре Теро отметила, что их собственные работники очень положительно отреагировали на кампанию, потому что в ней женщины в возрасте показаны такими, какие они есть: позитивными, деятельными и трудолюбивыми. ”Очень многие из наших сотрудников пригласили на работу в Rimi своих друзей и знакомых. Во время кампании число заявлений о приеме на работу выросло на 100, и 22% из нанятых работников входили в возрастную группу старше 50 лет. Самому пожилому нанятому сотруднику — 77 лет”, — добавила руководитель по персоналу.

”Кампания по найму Rimi была обращена к четко определенной целевой группе, — прокомментировала исполнительный руководитель Instar Керсти Ваннас. — Нашим респондентам понравился персональный подход: о кампании говорили, что она ”от человека к человеку”, ”затронула меня, соискателя работы в возрасте”, ”смелая кампания”.

Rimi получил награду от CV Online и Instar EBC за выдающееся маркетинговое достижение в области найма на работу в 2018 году. Из 57 кандидатов выбрали 3 лучших — главный приз, или Золотую рыбку, получил Swedbank, Серебряную рыбку вручили Rimi и Omniva.