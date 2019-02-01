Руководитель по персоналу Rimi: число работников в возрасте старше 50 лет постоянно растет

В октябре прошлого года Rimi провел кампанию по найму на работу под девизом «Возраст не имеет значения», в рамках которой людей в среднем и пожилом возрасте приглашали попробовать себя в роли обслуживающего персонала. Благодаря этой инициативе в конце 2018 года в Rimi число работников в возрасте старше 50 лет увеличилось на 3%. Кроме того, за эту кампанию Rimi получил награду за достижения в области маркетинга на рынке труда, которую им присвоили предприятия CV Online и Instar EBC, сказано в пресс-релизе.
”В общей сложности в Rimi работает 2800 человек, из которых одна треть — это люди старше 50 лет. В сфере торговле не хватает около 2000 работников, но при этом люди в пожилом возрасте часто вытеснены с рынка труда: работодатели не видят в них ценных сотрудников и зачастую не понимают их потребность по-прежнему ощущать себя полноценными членами общества, — сказала руководитель по персоналу Rimi Кайре Теро. — Это плохо влияет на самооценку пожилых работников, и чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины, которые и так оценивают свои навыки и возможность пробиться ниже, чем большинство мужчин. Те же самые тенденции наблюдаются в Латвии и в Литве, поэтому мы решили провести единую кампанию по всей Прибалтике, которая мотивировала бы женщин в возрасте старше 50 лет проявлять активность на рынке труда. Я надеюсь, что эта кампания заставит задуматься и работодателей: сотрудники в среднем и пожилом возрасте лояльны, они привыкли работать, и они могут поделиться своим опытом с молодыми”.
Кайре Теро отметила, что их собственные работники очень положительно отреагировали на кампанию, потому что в ней женщины в возрасте показаны такими, какие они есть: позитивными, деятельными и трудолюбивыми. ”Очень многие из наших сотрудников пригласили на работу в Rimi своих друзей и знакомых. Во время кампании число заявлений о приеме на работу выросло на 100, и 22% из нанятых работников входили в возрастную группу старше 50 лет. Самому пожилому нанятому сотруднику — 77 лет”, — добавила руководитель по персоналу.
”Кампания по найму Rimi была обращена к четко определенной целевой группе, — прокомментировала исполнительный руководитель Instar Керсти Ваннас. — Нашим респондентам понравился персональный подход: о кампании говорили, что она ”от человека к человеку”, ”затронула меня, соискателя работы в возрасте”, ”смелая кампания”.
Rimi получил награду от CV Online и Instar EBC за выдающееся маркетинговое достижение в области найма на работу в 2018 году. Из 57 кандидатов выбрали 3 лучших — главный приз, или Золотую рыбку, получил Swedbank, Серебряную рыбку вручили Rimi и Omniva.