Руководитель Nurmiko: после пожара все садоводческое хозяйство в газах и пепле

"Складские здания и одна теплица площадью 5000 м2 не уничтожены, но повреждены", — сказал Унгерсон Harju Elu.

"Остальное садоводческое хозяйство вышло из строя, поскольку повреждены газоснабжение, электрические кабели, котельная не работает и кабели автоматики. Все хозяйство покрыто газами и пеплом от пожара", — перечислил он и добавил, что в теплицах были посаженные осенью и запланированные ко Дню друзей тюльпаны.

1 января в 00:18 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в волости Саку в деревне Юулику. По прибытии спасателей горел комплекс теплиц, европоддоны и пластмассовые ящики садоводческого центра Nurmiko на Юулику теэ. Рядом с теплицами находилось промышленное здание, распространение огня на которое спасатели предотвратили.

Работы по тушению затруднял сильный ветер. Спасательные работы завершились 1 января утром в 9:51.