03.01.2019, 19:40

Руководитель Nurmiko: после пожара все садоводческое хозяйство в газах и пепле


rus.delfi.ee
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Nurmiko aiandi põleng
Nurmiko aiandi põlengu kahjustusedFoto: Jaanus Lensment

По словам основателя и руководителя Nurmiko Яака Унгерсона, который сейчас находится за границей, в начавшемся из-за сигнальной ракеты в новогоднюю ночь пожаре больше всего пострадала теплица площадью в 10 000 м2, которая уничтожена, по сути, полностью.

"Складские здания и одна теплица площадью 5000 м2 не уничтожены, но повреждены", — сказал Унгерсон Harju Elu.

"Остальное садоводческое хозяйство вышло из строя, поскольку повреждены газоснабжение, электрические кабели, котельная не работает и кабели автоматики. Все хозяйство покрыто газами и пеплом от пожара", — перечислил он и добавил, что в теплицах были посаженные осенью и запланированные ко Дню друзей тюльпаны.

1 января в 00:18 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в волости Саку в деревне Юулику. По прибытии спасателей горел комплекс теплиц, европоддоны и пластмассовые ящики садоводческого центра Nurmiko на Юулику теэ. Рядом с теплицами находилось промышленное здание, распространение огня на которое спасатели предотвратили.

Работы по тушению затруднял сильный ветер. Спасательные работы завершились 1 января утром в 9:51.

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