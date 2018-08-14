Руководитель мясного производства признается: мы начали покупать топливо в Латвии

Председатель правления Atria Eesti Олле Хорм признает, что их предприятие в последние месяцы начало покупать топливо в Латвии, потому что его, как руководителя предприятия, моральная обязанность — беречь кошелек владельца.
"Я, как руководитель предприятия, отвечаю за кошелек владельца. Да, в последние два месяца мы начали покупать топливо в Латвии, хотя топливо автомобилей — это малость", — признал Хорм.
По словам Хорма, вопрос покупки топлива — более широкая тема. Завод Atria находится в Валга, в городе есть Selver, Comarket и Rimi. "Если мы хотим доставить свою продукцию в валгаский Selver, то товар едет прежде всего в Таллинн и оттуда обратно. В последнее время перевозчики, забирая у нас товар, очень рады, потому что в Валка заправляют полные баки топлива", — рассказал Хорм. "Нравится это или нет, но моральная обязанность руководителей предприятий перед владельцами — экономить расходы. Учитывая, что расходы в целом все время увеличиваются", — сказал он.
Хорм признал, что в пятницу после обеда все автомобили уезжающих с работы с их завода направляются на юг. Алкоголь покупают в Эстонии в самом крайнем случае — когда не хватает вечером в 21:45 и в Латвию уже не успевают. Некоторые семейные врачи или правительство, по его словам, пытаются высмеять жадность пищевой промышленности. "Разумеется, мы — ищущие прибыли предприятия. Но я спросил бы в ответ: достигли ли мы своей цели? Пьем ли мы теперь меньше? Пьем столько же или даже больше, а деньги за это идут в Латвию. Это был умный поступок?" — спрашивает Хорм.