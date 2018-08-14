Руководитель мясного производства признается: мы начали покупать топливо в Латвии

"Я, как руководитель предприятия, отвечаю за кошелек владельца. Да, в последние два месяца мы начали покупать топливо в Латвии, хотя топливо автомобилей — это малость", — признал Хорм.

По словам Хорма, вопрос покупки топлива — более широкая тема. Завод Atria находится в Валга, в городе есть Selver, Comarket и Rimi. "Если мы хотим доставить свою продукцию в валгаский Selver, то товар едет прежде всего в Таллинн и оттуда обратно. В последнее время перевозчики, забирая у нас товар, очень рады, потому что в Валка заправляют полные баки топлива", — рассказал Хорм. "Нравится это или нет, но моральная обязанность руководителей предприятий перед владельцами — экономить расходы. Учитывая, что расходы в целом все время увеличиваются", — сказал он.