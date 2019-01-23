Руководитель Mapri Ehitus: пространства для роста цен на строительство больше нет

По данным Департамента статистики объемы строительства в Эстонии выросли в прошлом году примерно на 30%, в третьем квартале темпы роста несколько замедлились, но рост все, же составил около 20%. Если взглянуть на последние, декабрьские цифры Эстонского института конъюнктуры, то, по словам респондентов договора в IV квартале обеспечивали работу на 5 месяцев (годом ранее на 4,3 месяца). Индикатор чувства уверенности в строительстве с сентябрьских 12,5 пунктов снизился до 7,9 пунктов в декабре. В декабре самым серьезным фактором, препятствующим работе, называли недостаток в рабочей силе, его назвали 42% предприятий, в том числе две трети строителей жилых домов.

По оценке Mapri Ehitus, строительные объемы в 2019 году должны еще сохраниться на прежнем уровне. В строительном секторе по-прежнему сохраняется давление на заработную плату, и быстрый рост зарплаты вызывает беспокойство.

Много говорят об иностранной рабочей силе. Наша позиция заключается в том, что иностранная рабочая сила в условиях стремительно растущих зарплат является полезным решением. Но при этом работодатель должен исходить из законов, обеспечивать максимальную безопасность и выплачивать договорные зарплаты в установленный срок.

Для роста строительных цен пространства больше нет, в противном случае бизнес-планы окажутся несостоятельными. И прежде всего в части бытовой недвижимости.