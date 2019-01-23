23.01.2019, 16:30

Руководитель Mapri Ehitus: пространства для роста цен на строительство больше нет


rus.delfi.ee
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Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos
Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo RoosFoto: Madis Veltman

Прошлый год в Эстонии был годом строительства. Mapri Ehitus прогнозирует, что нынешний год будет в строительном секторе годом управления рисками и места для роста цен на строительство больше нет, пишет Тармо Роос, исполнительный руководитель Mapri Ehitus.

По данным Департамента статистики объемы строительства в Эстонии выросли в прошлом году примерно на 30%, в третьем квартале темпы роста несколько замедлились, но рост все, же составил около 20%. Если взглянуть на последние, декабрьские цифры Эстонского института конъюнктуры, то, по словам респондентов договора в IV квартале обеспечивали работу на 5 месяцев (годом ранее на 4,3 месяца). Индикатор чувства уверенности в строительстве с сентябрьских 12,5 пунктов снизился до 7,9 пунктов в декабре. В декабре самым серьезным фактором, препятствующим работе, называли недостаток в рабочей силе, его назвали 42% предприятий, в том числе две трети строителей жилых домов.

По оценке Mapri Ehitus, строительные объемы в 2019 году должны еще сохраниться на прежнем уровне. В строительном секторе по-прежнему сохраняется давление на заработную плату, и быстрый рост зарплаты вызывает беспокойство.

Много говорят об иностранной рабочей силе. Наша позиция заключается в том, что иностранная рабочая сила в условиях стремительно растущих зарплат является полезным решением. Но при этом работодатель должен исходить из законов, обеспечивать максимальную безопасность и выплачивать договорные зарплаты в установленный срок.

Для роста строительных цен пространства больше нет, в противном случае бизнес-планы окажутся несостоятельными. И прежде всего в части бытовой недвижимости.

Считаем, что некоторые из наиболее оптимистичных девелоперских проектов будут перепроектированы или же будут осуществляться поэтапно. Конкуренция на государственные заказы, несомненно, большая и многие предприятия могут брать на себя бездумные риски. Строя в частном секторе строитель должен оценивать способность клиента успешно реализовать проект. В связи с этим ключевым словом в нынешнем году будет управление рисками. Но все же, для строительных фирм, которые не берут необоснованных рисков, как в части цены, так и сроков, 2019 год должен быть успешным.

Нынешний год дает участникам строительного сектора хорошие возможности показать себя с самой лучшей стороны. Максимально ориентированное на клиента общение и способность осуществлять строительные работы различной степени сложности обеспечивают постоянную лидирующую позицию на рынке.

По нашей оценке, 2019 год будет столь же полон работы, как и предыдущий. Пользу принесет разнообразие портфеля заказов, а также способность быстро начинать новые проекты. Дела в эстонской промышленности идут хорошо, у инновационных фирм дела идут хорошо и это добавляет работы строителям.

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