Руководитель Lindström: в Эстонии вновь начался бум аутсорсинга

По оценке руководителя крупнейшей текстильной компании в Эстонии Lindström OÜ Кадриан Яагунд, предприятия все больше открыты для услуг аутсорсинга, что, как правило, указывает на хорошее положение дел в экономике. Закупка услуг со стороны, или аутсорсинг, дает предприятиям возможность расширяться, не теряя из вида свою основную деятельность, сказано в пресс-релизе.

”Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон недавно сказала, что одним из показателей экономического роста является большое количество подъемных кранов в городе. Также об экономическом успехе можно говорить тогда, когда предприятия начинают покупать услуги вместо того, чтобы пытаться сделать все самим”, — рассказала исполнительный руководитель Lindström OÜ Кадриан Яагунд.

”Если экономика будет расти в нынешнем темпе, то и спрос будет увеличиваться очень быстро. Предприятиям необходимо нанимать новых сотрудников и знакомиться с новыми направлениями в бизнесе, но обучение требует времени, — объяснила Яагунд. — В этом случае аутсорсинг является эффективным методом решения проблемы. Закупка услуг позволяет быстро реагировать на изменения рынка, потому что купить услугу можно в необходимое время в необходимом объеме”.

В качестве одного из примеров Кадриан Яагунд приводит аренду рабочей одежды. На сегодняшний день объемы аренды рабочей одежды бьют все рекорды за последние 25 лет, в течение которых предприятие Lindström работает в Эстонии. ”Если за 10 лет число сотрудников, которым работодатель арендует одежду, увеличилось в общей сложности на 10 000, то за последние 1,5 года это число выросло на 3000. На данный момент 56 000 работников в Эстонии носят арендованную одежду, при этом работодатели не должны тратить свои ресурсы на ее закупку, стирку и починку”.

По оценке Яагунд, аутсорсинг дает предприятиям возможность сосредоточиться на своей основной деятельности, что зачастую экономически более выгодно. ”Аутсорсинг профессионального сервиса может показаться дороже, но в большинстве случае получается ровно наоборот. Ресурс, который будут использовать на развитие какой-либо дисциплины или бизнес-направления, может оказаться неразумным именно с точки зрения экономической эффективности. Также аутсорсинг позволяет следить и более гибко управлять расходами. Если покупать услуги со стороны и в то же время активно продолжать заниматься своей основной деятельностью, то можно заработать на этом существенно больше”.

По оценке Кадриан Яагунд, аутсорсинг выгоден как крупным предприятиям, где услуга предоставляется сотням людей, так и маленьким фирмам с парой десятков работников. ”Если предприятие обращается к аутсорсингу, то вне зависимости от его размера, оно получает доступ к самым современным решениям, экономически выгодным моделям и ресурсам развития. Например, при нынешних затратах на рабочую силу не всегда разумно нанимать сотрудника с очень специфическими навыками. Особенно это заметно в сфере инфотехнологий, где выгоднее бывает купить услугу вместо того, чтобы днем с огнем искать подходящего кандидата”, — сказала Яагунд.