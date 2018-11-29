Руководитель купившего Utilitas фонда: в будущем году мы можем посмотреть и на Tallink

Миллс сказал, что предприятие рассматривает возможности инвестирования в Европе, а также в Эстонии. Поскольку фонд уже сделал две инвестиции в судоходство, на Tallink Grupp сейчас видов не имеют. "В будущем году ситуация может измениться, поскольку мы создаем новый фонд, — отметил Миллс. — Тогда можем посмотреть и на Tallink".

Фонд не заинтересован в покупке долей меньшинства, и, например, акции Tallinna Vesi фонд покупать не хочет. "Нам не нравятся бизнес-модели с концессией", — сказал Миллс о Tallinna Vesi.

Относительно Utilitas и его команды у них большие планы. Также у них есть время, которое использовать для завоевания европейского рынка. "Наши деньги на 10, 15 или 20 лет, у нас при покупке нет плана выхода", — заявил он.

При вложении денег примерно в 50 пенсионных фондов и страховых обществ у First State среди инвесторов еще нет эстонских пенсионных фондов. Однако и для них, по заверению Миллса, двери открыты.