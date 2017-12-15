Руководитель крупного предприятия: для 95% работников новая система налогообложения слишком сложная

По мнению исполнительного директора Tele2 Арго Виркебау, новая система налогообложения, которая начнет действовать с Нового года, слишком непредсказуема и сложна для налогоплательщиков, что поставит большинство людей в затруднительное положение.

Как сообщил Арго Виркебау, проработавший на посту финансового и исполнительного директора Tele2 одиннадцать лет, согласно новому закону налогоплательщикам придется заранее прогнозировать свой годовой доход и указывать в заявлении размер не облагаемого подоходным налогом дохода. ”Поскольку работодатели не будут этим заниматься, то возникнет много вопросов и даже риск, что отдельные налогоплательщики будут вынуждены в первый раз в конце года возвращать до 1200 евро”, — отметил Виркебау.

”В начале года трудно прогнозировать уровень своих будущих доходов и уж тем более определять сумму, с которой предстоит платить подоходный налог. В наиболее сложном положении окажутся работники сферы торговли, у которых нет фиксированного заработка и размер дохода колеблется по месяцам. И еще один немаловажный нюанс: если вы в каком-то месяце получите более высокую зарплату, то ваш прежний прогноз доходов становится недействительным”, — подчеркнул Виркебау.

”Мы проводим специальные семинары и курсы, где разъясняем, как правильно заполнять заявление. Однако для 95% их участников новая система налогообложения всё же остается непонятным ”ракетостроением”, — добавил исполнительный директор Tele2.

Руководитель Tele2 рекомендует придерживаться консервативного прогноза годового дохода и планировать, скорее, завышенный доход, чтобы уменьшить риск неприятных сюрпризов в следующем году. ”Также нежелательно брать отпускные перед отпуском. Дело в том, что в расчетах налоговой службы они будут вычтены из зарплаты за следующий месяц. Таким образом, доход за этот месяц окажется меньше прогнозируемого, а значит, придется доплачивать подоходный налог в следующем году”, — объяснил А. Виркебау.

Как считает Виркебау, учет подоходного налога представляется простым только с точки зрения Налогового департамента. ”Для большинства налогоплательщиков — это кошмарный сон, да и предприятиям придется немало потрудиться, чтобы перестроить свои системы бухгалтерского учета. Если цель затеи — повысить уровень жизни населения, то куда разумнее, да и понятнее было бы общее для всех налогоплательщиков солидарное повышение не облагаемого налогом минимума”, — сказал в заключение Виркебау.