Руководитель кафе: чаще всего от профессионального выгорания страдает хороший обслуживающий персонал

По словам блогера Мерилин Таймре, известной как Paljas Porgand, она очень долго работала официантом. ”Когда мне было 18, я пошла работать на эту должность, и потом продолжила, живя в Австралии. Эта работа всегда мне нравилась — общение с коллегами и клиентами, обеспечение хорошего обслуживания и тренировка памяти. Я почти 5 лет работала официанткой до того, как перейти в повара”.

Мерилин ждет с нетерпением, когда можно будет вновь попробовать себя в этой роли: интересно, как люди отнесутся к ней в роли официанта сейчас, когда ее имя известно многим?

”С годами я пришла к тому, что в сфере обслуживания не существует одностороннего общения. Клиент относится к официанту так, как он себя ведет. Если у официанта не сходит улыбка с лица, он излучает позитив и шутит с клиентами, то посетители будут вести себя зеркально. Если официант ведет себя равнодушно и малоприятно, то с большой долей вероятности клиент тоже уйдет не в лучшем расположении духа, пожалуется на обслуживание и, возможно, больше не вернется в это место”, — рассказала блогер.

По мнению Мерилин, официант не может отвечать недовольному клиенту тем же. ”Профессиональный обслуживающий персонал не даст клиентам испортить себе настроение, не вступит с ними в спор и в любом случае сделает все от себя зависящее. Официант способен поднять настроение клиенту! Успех посещения ресторана и любого другого места, относящегося к сектору обслуживания, на мой взгляд, на 75% зависит именно от уровня обслуживания. Блюда, атмосфера и все остальное отходит на второй план”.

Мерилин говорит, что можно легко выяснить, является ли новый знакомый хорошим человеком: одним из лучших показателей является его отношение к обслуживающему персоналу — продавцу, уборщице, бармену или официантке. ”Если ваш спутник здоровается с ними, шутит, благодарит и улыбается, то сразу видно, что речь идет об искреннем, доброжелательном и позитивном человеке. Если же он относится к незнакомым людям высокомерно и сухо, то когда-нибудь это скажется и на вас. Держите ухо востро, когда идете на первое свидание!”