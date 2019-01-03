03.01.2019, 12:20

Руководитель кафе: чаще всего от профессионального выгорания страдает хороший обслуживающий персонал

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ETTEKANDJA
фото иллюстративноеFOTO: RAIGO PAJULA

Cafe Lyon уже пятый год подряд проводит акцию ”Относись к обслуживающему персоналу как к звездам” для того, чтобы обратить внимание людей на работу официантов. В этом году в рамках кампании, которая пройдет в кафе Lyon в Виймси с 7-го по 11 января, официантами поработают Неле-Лийс Вайксоо, Мерилин Таймре (Paljas Porgand), Сисси Нилия Бенита, Анди Райг, Ану Саашим и Реэт Хярма.

”Работа официантом — это довольно тяжелый труд, поскольку речь идет не только о физической нагрузке, но и о необходимости хорошо понимать людей, сглатывать обиды и всегда сохранять спокойствие”, — сказала руководитель Cafe Lyon Ийви Саар. ”Быстрее всех выгорают официанты, которые относятся к своей работе с душой: они стараются все сделать идеально и тяжело переживают даже мелкие неудачи. В Эстонии наблюдается большая нехватка обслуживающего персонала, поэтому я хочу, чтобы люди больше ценили усилия тех, кто хочет трудиться в сфере обслуживания и делать свою работу хорошо”.

Ийви Саар добавила, что грустнее всего, когда клиент просто так изливает свое плохое настроение на официанта, портя тем самым вечер другому человеку. ”К счастью, плохое отношение к обслуживающему персоналу встречается все реже, но пока еще есть к чему стремиться. Хорошее обслуживание всегда заслуживает похвалы, и к умелому официанту стоит относиться как к звезде. Вокруг нас много хороших официантов, но зачастую мы их не замечаем и забываем похвалить. Но когда нас обслуживают звезды, то мы относимся к ним по-другому — хвалим, почествуем и не высказываем так много критики”.

По словам блогера Мерилин Таймре, известной как Paljas Porgand, она очень долго работала официантом. ”Когда мне было 18, я пошла работать на эту должность, и потом продолжила, живя в Австралии. Эта работа всегда мне нравилась — общение с коллегами и клиентами, обеспечение хорошего обслуживания и тренировка памяти. Я почти 5 лет работала официанткой до того, как перейти в повара”.

Мерилин ждет с нетерпением, когда можно будет вновь попробовать себя в этой роли: интересно, как люди отнесутся к ней в роли официанта сейчас, когда ее имя известно многим?

”С годами я пришла к тому, что в сфере обслуживания не существует одностороннего общения. Клиент относится к официанту так, как он себя ведет. Если у официанта не сходит улыбка с лица, он излучает позитив и шутит с клиентами, то посетители будут вести себя зеркально. Если официант ведет себя равнодушно и малоприятно, то с большой долей вероятности клиент тоже уйдет не в лучшем расположении духа, пожалуется на обслуживание и, возможно, больше не вернется в это место”, — рассказала блогер.

По мнению Мерилин, официант не может отвечать недовольному клиенту тем же. ”Профессиональный обслуживающий персонал не даст клиентам испортить себе настроение, не вступит с ними в спор и в любом случае сделает все от себя зависящее. Официант способен поднять настроение клиенту! Успех посещения ресторана и любого другого места, относящегося к сектору обслуживания, на мой взгляд, на 75% зависит именно от уровня обслуживания. Блюда, атмосфера и все остальное отходит на второй план”.

Мерилин говорит, что можно легко выяснить, является ли новый знакомый хорошим человеком: одним из лучших показателей является его отношение к обслуживающему персоналу — продавцу, уборщице, бармену или официантке. ”Если ваш спутник здоровается с ними, шутит, благодарит и улыбается, то сразу видно, что речь идет об искреннем, доброжелательном и позитивном человеке. Если же он относится к незнакомым людям высокомерно и сухо, то когда-нибудь это скажется и на вас. Держите ухо востро, когда идете на первое свидание!”

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