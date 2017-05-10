Руководитель Bigbank: в будущем люди не будут жить в той стране, где работают

Комментируя уменьшение численности населения в Эстонии, Латвии и Литве, эмиграцию и позицию беспокоящихся о будущем людей, руководитель Bigbank в Эстонии Андрус Куус сказал, что нашей общей задачей является изменение имеющегося представления о перспективах Эстонии и стран Балтии — они намного лучше, чем кажутся.

”Если мы будем рассматривать Эстонию и ближайших соседей, основываясь только на статистике, то будем шокированы — за 10 лет из каждой соседней страны уехали 400 000 человек, и Эстония сама поддержала экономику Финляндии рабочей силой больше, чем мы хотели”, — рассказал Андрус Куус. ”Однако я настроен не пессимистично, скорее наоборот. Мы должны побороть свои слабости, превратив их в сильные стороны, и увидеть возможности, которые мы до сих пор не видели”.

”По данным Департамента статистики, в 2015-м году, впервые за годы независимости Эстонии, иммиграция превысила эмиграцию”, — сказал Андрус Куус. ”Нам удалось изменить негативный тренд. Люди хотят попасть в Эстонию, и я уверен, что главной причиной является гибкость и инновативность эстонского бизнес-сектора. В Эстонии можно найти интересную работу, и полученный опыт можно использовать в будущем для того, чтобы пробиться на мировом уровне”.

”Недавно стартап Toggl сообщил, что теперь у них в Эстонии будут работать менее половины сотрудников — они нанимают иностранцев, основываясь на принципах удаленной занятости”, — отметил Андрус Куус. ”Для того, чтобы решить проблему рабочей силы, необходимы инновации. Нужно преодолевать границы во всех смыслах. Если наши жители хотят сделать карьеру в других странах, необходимо найти иностранцев, которые хотят сделать карьеру здесь. В будущем люди не будут жить там, где они работают, и не всегда будут работать там, где хотят жить. Э-резидентство в Эстонии — это путь для общества будущего”.