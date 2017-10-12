Рухну готов к осенним штормам: установлено более надежное оборудование для мобильной связи

Tele2 установил на острове Рухну новое оборудование для мобильной связи. Это поможет островитянам лучше справиться с возможными перебоями связи в период осенних штормов. Установкой занимались восемь технических специалистов Tele2 при содействии старейшины волости и председателя волостного собрания, сказано в пресс-релизе.

Все необходимое оборудование — новые 4G-передатчики и радиолинки, источник питания, аккумуляторы общим весом 250 кг и другую технику — доставил на остров катер пярнуской морской спасательной службы ”Vilma”.

Как сообщил директор радиосети Tele2 Танел Сарри, всего работы проводились четыре дня. За это время техники полностью заменили все оборудование на 100-метровой матче. ”Новые передатчики в комплекте с более мощными аккумуляторами теперь смогут поддерживать мобильную связь даже при длительных отключениях электричества. Для острова, который находится вдали от материка и где часто бушуют сильные штормы, это крайне важно”, — отметил Сарри.

”Мы очень благодарны руководителям волости, которые по мере возможности помогали нам в работе. Так, председатель волостного собрания Хейки Кукк предоставил нашим работникам свой автомобиль, а волостной старейшина Яан Урвет помог им с размещением и организацией работ”, — выразил признательность директор радиосети Tele2.

”Работы на острове Рухну не ограничивались одним только повышением надежности оборудования. Tele2 установил там также новые 4G-передатчики, которые при тестировании с помощью обычных телефонов обеспечили входящую/исходящую скорость интернета на уровне 75/30 Мбит/с”, — сообщил Сарри. Теперь быстрым интернетом, добавил он, можно пользоваться в радиусе 30 км от острова.