Рублю посулили ослабление почти на 10 процентов

Оптимальный курс российской валюты равен 62 рублям за доллар. В среднем в 2017 году он будет находится на этой отметке. Такое мнение в среду, 29 марта, в беседе с ”Лентой.ру” высказал главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди.

”При этом российская валюта, как и раньше, зависит от нефтяных цен. Россия, конечно, много чем может торговать, но основные ее товары — это по-прежнему нефть и газ”, — констатировал он.

Харди также отметил, что ключевым риском в 2017 году может стать существенное падение цен на нефть. По его словам, для этого сложились определенные предпосылки: большие запасы сырья собраны в мире, экономика КНР замедляется, а США активно производит сланцевую нефть.

”Я считаю, что снижение нефтяных цен — это наиболее значимый риск для мировой финансовой системы. Если нефть упадет ниже 45 долларов за баррель, разумеется, это обрушит рубль и сильно скажется на российской экономике”, — сказал аналитик.

27 марта торги на Московской бирже завершились около отметки 57 рублей за доллар. Таким образом, при падении курса до 62 рублей за доллар, российская валюта подешевеет на 8,7 процента.

Ранее, 24 марта, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что ситуация на российском валютном рынке остается стабильной. Кроме того, отвечая на вопрос ”Ленты.ру” она заявила, что регулятор не будет отказываться от плавающего курса рубля, введенного в 2014 году, так как он позволяет экономике быстрее адаптироваться к внешним шокам.