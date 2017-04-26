Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне падающей нефти

Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти.

Курс доллара США составил 56,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,82 руб./EUR1, прибавив 38,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 50,2 копейки, до 59,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 апреля на 46,78 копейки, до 56,31 руб./$1, и поднял курс евро на 71,2 копейки, до 61,51 руб./EUR1.