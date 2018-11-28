28.11.2018, 10:40

Рубль стал самой рискованной валютой после захвата украинских кораблей

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Lenta.ru
EST
Rublad
RubladFoto: Maksim Šemetov, ITAR-TASS

Рубль впервые с середины мая стал самой рискованной валютой в мире, отодвинув турецкую лиру. Такие расчеты приводит Bloomberg.

По расчетам агентства, показатель risk reversal, определяющий вероятность заработать на падении курса валюты, у турецкой лиры упал с 12 процентных пунктов до 3,8. Показатели рубля между тем оказались немного выше.

Турецкая валюта смогла укрепить свои позиции после того, как Центробанк страны поднял ключевую ставку до 24 процентов, а США сняли часть санкций против страны.

На курсе рубля негативно сказывается снижение цен на нефть. Помимо этого, инвесторы опасаются ужесточения санкций в отношении России. Риски значительно выросли после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября корабли ВМС Украины вошли в акваторию Крыма. На требования остановиться они отреагировали опасными маневрами и были захвачены российскими пограничниками. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. Киев назвал это решение российских властей ”актом военной агрессии” и ввел военное положение, в Кремле считают действия Украины провокацией.

На следующий день, 26 ноября, торги на российские активы резко потеряли в цене и оказались в числе аутсайдеров.

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