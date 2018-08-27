Рубль снизился к доллару и евро на фоне вступления в силу антироссийских санкций

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,33-67,45 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 67,34 руб. (+23,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 78,09 руб. (+14 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 19,23 копейки к уровню закрытия пятницы, до 72,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,61 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 3,72 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте понедельника, корректируясь вниз после существенного роста по итогам пятничных торгов. Участники торгов наращивают валютные позиции в условиях вступления в силу новых антироссийских санкций, даже несмотря на спрос на рублевую ликвидность для основных налоговых выплат, приходящихся на 27-28 августа. В понедельник, 27 августа, компании-экспортеры выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, во вторник, 28 августа, — налог на прибыль. Общий объем выплат в этом месяце превышает 1,3 трлн рублей.

В понедельник начинают действовать ограничительные меры США в отношении России, связанные с мартовскими событиями в британском Солсбери. Документ госдепартамента США о новых санкциях в отношении России опубликовали в Федеральном реестре США в конце прошлой недели. Он вступает в силу 27 августа.