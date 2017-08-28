Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль понижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,67-58,74 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,69 руб./$1 (+11,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 70,02 руб./EUR1 (+11,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 11,48 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 63,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 31,8 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль понижается к доллару и евро на открытии понедельника следом за дешевеющей нефтью, так как участники рынка энергоносителей переоценивают последствия стихии. Поздно вечером в пятницу на побережье Мексиканского залива в США обрушился ураган Харви, ставший самым мощным ураганом с 2004 года. В результате ливней и наводнений приостановили работу НПЗ совокупной мощностью 2,26 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 10% всех перерабатывающих мощностей в стране. Также компании были вынуждены перекрыть нефтепроводы, из-за чего в Западном Техасе могли образоваться существенные запасы нефти, а на Восточном побережье может наблюдаться нехватка топлива.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве в понедельник понизилась на 0,19% — до $51,88 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,79% — до $47,70 за баррель.

В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что число действующих нефтедобывающих скважин в США на прошлой неделе снизилось на 4 единицы и составило 759 штук.