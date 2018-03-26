Рубль рискует потерять в цене на слухах о высылке российских дипломатов

Из-за дела Скрипаля США и еще 20 европейских стран могут выслать российских дипломатов. По словам старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, это может негативно повлиять на стоимость рубля.

”Слухи вокруг дипломатических миссий вполне способны испортить рублю настроение и негативно сказаться на его динамике — до сих пор неясно, как двустороннюю политическую проблему будут решать ”в верхах”, и это для рынка дополнительный повод уклониться от риска”, — полагает Бодрова. Она отметила, что на текущей неделе в России будет пиковая фаза очередного налогового периода, однако не стоит всерьез рассчитывать на это в качестве фактора опоры рубля. ”Если не будет поддержки от нефти, а геополитика выйдет на новый виток развития, рубль не устоит. Вероятный коридор торгов по курсу доллара на неделю составляет 56,8-58 рублей, для курса евро — 70,30-71,5 рублей”, — полагает Бодрова.