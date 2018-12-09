09.12.2018, 19:05

Рубль падает и санкции добавляются, но финские компании упорно инвестируют в российский бизнес

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rus.delfi.ee
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Rublad.
Rublad.Foto: Scanpix, REUTERS

За последние пять лет количество финских предприятий, работающих в Петербурге и Ленинградской области, снизилось примерно на сто. Одной из самых известных компаний, ушедших с российского рынка, стал концерн "Стокманн", сообщает портал Yle. Многие, однако, не хотят уходить, потому что вернуться позже будет намного сложнее.

Сразу кто-то придет из Азии, из Китая, и отберет клиентов, — говорит руководитель российского и украинского отдела компании Accountor Тимо Матинпало.

Основное опасение финского бизнеса на российском рынке связано с возможностью введения новых санкций и тем, какие последствия они будут иметь.

- Непредсказуемость санкций является проблемой для бизнеса, — говорит Матинпало.

Есть, впрочем, и обратные примеры. Финская компания Accountor, предоставляющая услуги в сфере финансового и кадрового администрирования, работает на российском рынке с 1992 года, но только недавно открыла офис в Санкт-Петербурге.

- Бизнес и мировая политика не идут рука об руку. Предпринимательская деятельность продолжается, хоть в мире санкции и холодная война, — объясняет Матинпало.

Санкции и снижение курса рубля приводят к замене импортной продукции местной, поэтому многие финские фирмы планируют инвестировать в развитие производства в России. Новая отрасль, в которой могут преуспеть компании из Финляндии, это энергосберегающие товары.

- Те компании, продукцию которых можно продать на западном рынке, вполне успешны, — говорит руководитель петербургского офиса компании Finnvera Тимо Пиетиляйнен.

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