Рубль падает и санкции добавляются, но финские компании упорно инвестируют в российский бизнес

Сразу кто-то придет из Азии, из Китая, и отберет клиентов, — говорит руководитель российского и украинского отдела компании Accountor Тимо Матинпало.

Основное опасение финского бизнеса на российском рынке связано с возможностью введения новых санкций и тем, какие последствия они будут иметь.

- Непредсказуемость санкций является проблемой для бизнеса, — говорит Матинпало.

Есть, впрочем, и обратные примеры. Финская компания Accountor, предоставляющая услуги в сфере финансового и кадрового администрирования, работает на российском рынке с 1992 года, но только недавно открыла офис в Санкт-Петербурге.

- Бизнес и мировая политика не идут рука об руку. Предпринимательская деятельность продолжается, хоть в мире санкции и холодная война, — объясняет Матинпало.

Санкции и снижение курса рубля приводят к замене импортной продукции местной, поэтому многие финские фирмы планируют инвестировать в развитие производства в России. Новая отрасль, в которой могут преуспеть компании из Финляндии, это энергосберегающие товары.