Рубль начал новый год с укрепления к доллару и евро

Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в первый торговый день 2018 года благодаря растущим ценам на нефть и спросу мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции.

Курс доллара США составил 57,2925 руб./$1 в 19:00, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,9 руб./EUR1, снизившись на 35 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,3 копейки — до 62,516 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро в ходе торгов 3 января благодаря растущим ценам на нефть, а также спросу мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции. Накануне заметно выросли депозитарные расписки на отечественные бумаги, а в среду заметный рост продемонстрировали и основные российские фондовые индексы, прибавив за день 2-2,5%.