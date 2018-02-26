Рубль дорожает, российские рынки растут. В чем причина?

Рубль в понедельник с утра укрепляется к доллару и евро, а финансовые рынки растут. Аналитики объясняют этот оптимизм решением рейтингового агентства S&P поднять рейтинг России. Эксперты ждут новых инвестиций в страну.

Курс доллара упал к 12:00 мск на 57 копеек до 55,94 рубля, а курс евро — на 70 копеек до 68,92 рубля.

Индекс МосБиржи в понедельник к 11:18 мск вырос на 1,1%, а индекс РТС — на 2,2%. Серьезно укрепляются акции ВТБ, Сбербанка, "Роснефти" и других компаний.

Предстоящая неделя окажется достаточно позитивной для рубля, говорится в утреннем отчете банка Nordea. Тому есть сразу несколько причин: на эту неделю приходится пик налоговых выплат, S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня, нефть укрепляется в цене, а на мировых рынках инвесторы проявляют аппетит к риску.

Русская служба Би-би-си выделила из отчетов банков три основных причины укрепления рубля и роста рынков в начале этой недели.

Эффект S&P

Экономисты в утренних обзорах банков объясняют, что рынки растут на фоне решения агентства S&P повысить рейтинг России. Это решение S&P приняло в ночь с пятницы на субботу. В агентстве объяснили его разумной экономической политикой российских властей, которая позволило экономике страны адаптироваться к санкциям и низким ценам на нефть.

Россия теперь получили инвестиционный рейтинг по версии двух международных агентств — S&P и Fitch. Лишь одно агентство "большой тройки" Moody's сохраняет рейтинг России на спекулятивном уровне.

Благодаря решению S&P улучшится отношение инвесторов к России, а в страну могут прийти новые финансовые потоки, говорится в утреннем обзоре БКС.

В утреннем обзоре банка "Локо-Инвест" объясняется, что после решения S&P российские еврооблигации будут включены в глобальные индекс J.P.Morgan и Barclays. Такой приток в банке оценивают на уровне 2 млрд долларов, но объясняют, что он будет растянут во времени.

Согласно утреннему отчету "Локо-Инвест", наибольшую поддержку от решения агентства получат российские облигации федерального займа. Согласно прогнозу банка, уже в марте доходность по ним может уйти ниже 7%.

Тем не менее, в банке полагают, что эффект от этого будет небольшой, так как рынок в целом уже оценил решение агентства.

Нефть подорожала

В банке "Уралсиб" упоминают еще одну причину укрепления курса рубля и российских рынков. В четверг минэнерго США опубликовало данные о коммерческих запасах нефти в стране, которые на сократились на 1,6 млн баррелей.

В банке Nordea объясняют, что данные минэнерго запустили виток роста цен на нефть, который поддержали новости с Ближнего Востока. В Ливии из-за вооруженного конфликта остановилась добыча на месторождении Эль-Филь, где добывается до 90 тысяч баррелей нефти в сутки. Несколько месторождений в Саудовской Аравии закрылись на ремонт.

Нефть марки Brent пошла в рост и в результате подорожала с 66,39 доллара за баррель в четверг до 67,47 доллара в понедельник.

Российские рынки в пятницу не работали и не могли сразу отреагировать на эти данные.

Доллар слабеет

Доллар дешевеет относительно большинства валют, в том числе рубля. Это происходит из-за доклада о денежно-кредитной политике ФРС США. В Nordea объясняют это неопределенностью относительно будущей политики крупнейшего мирового центробанка.

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