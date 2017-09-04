Розничные продажи Circle K выросли за год на 16%

Доход от розничных продаж товаров и услуг компании Circle K Eesti AS в 2016/2017 хозяйственном году достиг 240 миллионов евро, за год увеличившись на 33 миллиона евро. Коммерческая прибыль предприятия за хозяйственный год составила 11,6 миллиона евро, говорится в пресс-релизе.

”Последние годы были временем существенного роста и инвестиций. На результат завершившегося хозяйственного года заметнее всего повлияла покупка двадцати трех станций полного обслуживания и автоматических станций Premium 7, увеличившая как доход от продаж, так и однократные инвестиции”, — отметил финансовый директор Circle K Eesti Армин Пеннер.

”В завершившемся хозяйственном году рост дохода от продаж также поддержали увеличение объемов продаж моторного топлива и рост дохода от продаж магазинов при заправочных станциях. За ростом продаж магазинов стоят успешные маркетинговые кампании и многолетняя работа по развитию в категории продуктов питания, ассортимент которых клиенты хорошо приняли и высоко ценят”, — сказал Пеннер.

Коммерческая прибыль за хозяйственный год Circle K Eesti в сегменте розничной продажи сократилась за год на 7%, достигнув 11,6 миллиона евро. Основными причинами снижения коммерческой прибыли являются разовые расходы в связи с приобретением станций Premium 7, а также маркетинговые расходы, связанные с переходом к использованию торговой марки Circle K.

В прошедшем хозяйственном году предприятие инвестировало в свою сеть розничных продаж 22,2 миллиона евро. Помимо приобретения двадцати трех станций полного обслуживания и автоматических станций Premium 7 и запуска новой торговой марки Circle K началось строительство новых станций обслуживания рядом с Певческим полем в Таллинне и на таллиннском окружном шоссе в Юри, а также была полностью обновлена станция в Мярьямаа. Кроме того, обновились автомойки, были приобретены новые кофе-машины и оборудование для приготовления еды, а на станциях обслуживания установили кассы самообслуживания.

”Наряду с материальным имуществом мы ежегодно инвестируем в рабочую силу — вот уже несколько лет мы заметно повышаем заработные платы обслуживающего персонала. Как в завершившемся, так и в начавшемся хозяйственном годах зарплаты работников наших станций обслуживания увеличились до 9%”, — добавил Пеннер.

Circle K Eesti AS является одним из крупнейших налогоплательщиков Эстонии. В прошлом году в форме различных налогов, в т.ч. акцизов и налогов на рабочую силу, компания уплатила государству 144,4 миллиона евро. За счет прибыли, полученной в течение различных периодов, в 2016/2017 хозяйственном году компания выплатила предприятиям-собственникам 33 миллиона евро дивидендов, с которых государству был уплачен подоходный налог в размере 8,25 миллиона евро.

Действовавший ранее в качестве части Circle K Eesti AS финансовый центр концерна, оказывавший предприятиям концерна услуги управления финансовыми активами, управления ликвидностью, централизованные бухгалтерские услуги в отношении финансовых активов, а также услуги финансирования предприятий концерна, с 1 мая 2016 года продолжил работу в качестве самостоятельного предприятия Circle K Treasury Operations Europe AS.

Переход станций обслуживания Circle K к использованию глобальной торговой марки Circle K начался в апреле этого года и на станциях полного обслуживания завершился в последние дни июля. Обновление автоматических станций будет завершено осенью.

Circle K Eesti AS принадлежит канадскому международному концерну Alimentation Couche-Tard, в котором работают более 100 000 человек. Под торговой маркой концерна в Северной Америке, Европе и Азии действуют более 12 500 магазинов шаговой доступности и станций обслуживания. В Европе предприятие трудоустраивает 25 000 человек на 2766 станциях полного обслуживания и автоматических станциях.

Circle K Eesti AS является одним из крупнейших в Эстонии розничных продавцов моторного топлива, собственником и оператором 56 станций полного обслуживания, 18 автоматических заправочных станций, а также одного магазина шаговой доступности. Предприятие трудоустраивает около 700 человек, причем большинство работает на станциях обслуживания. Хозяйственный год Circle K Eesti начинается 1 мая и заканчивается 30 апреля.