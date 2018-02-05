Розничная торговля в Эстонии растет, но ей угрожает кризис на рынке рабочей силы и засилье интернет-магазинов

Компании розничной торговли сумели сильно увеличить доход от продаж в 2017 году, но частично это является результатом быстрого роста цен закупленной продукции, отмечает SEB. На основе реформы подоходного налога и сильного рынка труда 2018 год обещает быть успешным для торговцев. С другой стороны, розничной торговле угрожают кризис рабочей силы и засилье интернет-магазинов. Владельцам торговых центров придется в ближайшие годы смириться с более высокой вакантностью и низкими доходами.

Продажа автомобилей и рост цен увеличили показатели розничной торговли

На подходящей к концу неделе Департамент статистики обнародовал данные результатов продаж торговых компаний за декабрь прошедшего года, что позволяет подвести итоги 2017 года. В плане цифр год был хорошим: компании розничной торговли, в том числе в сфере продаж и обслуживания автомобилей, заработали с продаж 9,8 миллиардов евро дохода. По сравнению с 2016 годом продажи увеличились более чем на 8%. Для сравнения: в 2016 году продажи выросли на 6,8%.

SEB

Доход розничной торговли от продаж и рост индекса объема продаж по сравнению с тем же периодом 2016 года, в процентах.

Особенно успешным оказался год для автомобильных представительств. По сравнению с 2016 годом доход компаний, занимающихся продажей и ремонтом автомобилей, от продаж вырос на 12%, превысив тем самым оборот в 3 миллиарда евро. В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 25 600 новых автомобилей, т. е. на десятую больше, чем в позапрошлом году. Это далеко от показателей времен экономического бума — в 2007 году в Эстонии было продано почти 31 000 новых автомобилей. Продажа автомобилей была на самом высоком уровне в Европе за последние 10 лет, где было зарегистрировано 15,6 миллионов новых автомобилей, что в отношении Эстонии даёт лишь скромные 3% роста.

Не учитывая продажу и ремонт автомобилей, доход компаний в сфере розничной торговли в Эстонии увеличился на 6,3%, что также демонстрирует более быстрый рост, чем в 2016 году. Однако стоит отметить, что в последние годы на средний рост розничной торговли влияло большое колебание цен на топливо. Эту амплитуду характеризует тот факт, что в 2016 году было время, когда баррель нефти стоил 26 долларов, а к концу 2017 года цена достигла уже 70 долларов. Если оставить в стороне продажу моторного топлива, то рост доходов компаний розничной торговли от продаж в 2016 и 2017 годах был практически равным — чуть меньше 6%. В общей сложности продажи моторного топлива выросли в прошлом году более чем на 86 миллионов евро, или на 8,4%. Продажа моторного топлива в постоянных ценах в прошлом году снизилась.

Большой вклад в рост оборота внесло увеличение продаж супермаркетов на 81,5 миллионов евро, или на 3,4%. На основе индекса объемов продаж компаний розничной торговли, который пытается измерить рост в объемах вместо евро, продажи супермаркетов в течение почти всего 2017 года падали. Индекс потребительских цен вырос в прошлом году также на 3,4%, но рост был обусловлен именно существенным подорожанием важных товарных групп в продажах супермаркетов, таких как продовольственные товары и алкоголь. В качестве ремарки стоит отметить, что в Эстонии и Литве цены росли быстрее во всём Европейском Союзе.

Из других товарных групп стоит отметить ещё рост розничной торговли строительных материалов и бытовой техники на 9%. Как и автомобили, покупка новой бытовой техники или строительство — это крупные и долгосрочные инвестиции для домашних хозяйств, при этом сильный рынок труда и быстрый рост зарплат создал для этого подходящую среду.

Людей у прилавка полно, но за прилавком недостаточно

С точки зрения розничного торговца 2018 год обещает быть успешным. Если и в текущем году торговец вынужден будет признать, что продажи оказались скромными, то скорее всего эта ситуация не улучшится. Со стороны спроса выполнены практически все выгодные условия. Трудовая занятость Эстонии достигла рекордного уровня т. е. количество платёжеспособных потребителей максимально высокое. Также экономику уже несколько лет характеризует быстрый рост зарплат, который, как ожидается, продолжится в таком же темпе и в этом году. Плюс ко всему, вступившая в этом году в силу реформа подоходного налога повысит реальный доход большинства домохозяйств, и в первую очередь среди людей с маленьким доходом, в случае которых существует более высокая вероятность, что накопленные средства будут отнесены в магазин, а не положены в банк.

С другой стороны, всё острее встает вопрос, где найти людей по другую сторону прилавка. Если по стране в целом уровень свободных рабочих мест ещё не превысил показателей времен экономического бума, то в торговле недостаток рабочей силы существенно выше, чем начале 2008 года. В отличие, например, от промышленного и строительного секторов, в которых всё более активно нанимается рабочая сила из-за рубежа, возможности для этого в торговом секторе ограничены. Отдельный вопрос заключается в том, может ли уровень зарплат торговых компаний вообще заинтересовать работников из-за границы. В 2016 году средняя зарплата в розничной торговле ограничивалась 842 евро, что на 30% ниже среднего показателя по стране. Значительно выше уровень зарплат в оптовой торговле, и особенно в сфере продажи и обслуживания автомобилей, где этот показатель достигал 1458 и 1761 евро соответственно. Высокие показатели автомобильных продаж прошлого года с большой вероятностью подняли уровень зарплат продавцов автомобилей ещё выше, в то время как в розничной торговле с жесткой конкуренцией влияние оплаты по результатам труда меньше.

Переизбытки торговых площадей снижают доходы

Наравне со спросом всё более острой темой в розничной торговле становится конкуренция. Вопрос, обсуждавшийся в СМИ — переизбыток торговых площадей. Достоин внимания тот факт, что в 2017 году в Тартуском университете была защищена магистерская работа на эту тему. Автор работы Ристо Вейдерпасс анализирует в ней влияние растущего предложения торговых площадей на рынок недвижимости.

В работе упоминается, что в Таллинне на рынке торговых центров действительно существенно больше торговой площади, чем в других городах, упомянутых в сравнении. Предложение торговой площади в 2017 году в Таллинне, по оценкам, достигало 600 000 м2. Это примерно 1,5 м2 на жителя, что примерно в полтора раза больше, чем в Риге или Вильнюсе.

Также в районе Юлемисте скоро завершится строительство торгового центра Т1, что добавит ещё примерно 55 000 м2 торговой площади. О своем желании расшириться заявил и торговый центр Юлемисте, где размер пристройки будет равняться 13 000 м2. В этапе разработки находятся также Porto Franco (35 000 м2) и Tallink City (70 000 м2). В случае реализации этих проектов общая площадь сдаваемой в аренду торговой площади увеличится до 780 000 м2, что будет обозначать 40-процентный рост по сравнению с 2015 годом.

Из анализа следует, что, учитывая хорошие экономические показатели и финансовое положение нынешних торговых центров, приспосабливание к изменениям рынка не должно стать для них слишком болезненным. По самому вероятному сценарию при реализации известных на данный момент проектов вакантность торговых площадей увеличится с очень низкого 1% до 5-10%, и примерно настолько же снизятся цены на аренду. Будущее обещает стать более тяжелым для маленьких торговых центров, которые находятся в зоне влияния более крупных центров.

Однако в качестве риска сейчас можно воспринимать желание больших торговых центров сохранить свою позицию на рынке, что может привести к новым решениям, и повлечь за собой перенасыщение торговой площадью и ценовую войну на рынке. Ещё одним аргументом в уравнении является растущая важность интернет-торговли, которая не анализируется, но которая в ближайшее время всё сильнее начнет ограничивать традиционную торговлю. Однако для потребителя увеличивающаяся конкуренция в конечном итоге должна оказать положительное влияние.