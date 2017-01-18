По данным газеты Äripaev, в то время, когда экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас руководил советом фонда Riigi Kinnisvara, была продана недвижимость бывшего оружейного завода Arsenal.

Инвестиция политика Райна Розиманнуса в виде опциона была скрыта за именем его хорошего знакомого, инвестиционного банкира и девелопера недвижимости Ааду Оя, являющегося руководителем и совладельцем фирмы Arsenal Center, пишут "Деловые Ведомости".

До недавних рождественских праздников совладельцем компании AO Arenduse, принадлежавшей до сих пор Ааду Оя, стало сингапурское предприятие Roy & Klas Pte.Ltd. За этим предприятием и стоит Розиманнус, пишет газета.

По словм самого Роозиманнуса, на тот момент сделку решили оформить как опцион, поскольку девелоперский проект нужно было осуществлять в находящемся под властью Эдгара Сависаара Таллинне Как объяснил не последний в Партии реформ человек, на тот момент не было полной уверенности в том, что его партийная принадлежность не станет поводом для предвзятого отношения.