Ровно 10 лет назад Стив Джобс взорвал мир сообщением о первом айфоне

Сегодня, в 20:00 по эстонскому времени, в Калифорнии состоится презентация нового айфона, в названии которого, вероятно, появится римская цифра ”Х”.

Первый айфон 2007 года выпуска обладал 3,5-дюймовым экраном, 2-мегапиксельной камерой и 8 Гбайт встроенной памяти. На сегодня во всем мире уже продали 1,2 миллиарда разных моделей айфона — одного из самых популярных девайсов на нашей планете.

Как рассказал директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма, о новой модели 2017 года выпуска, пожалуй, циркулирует больше слухов, чем о пришельцах, но все они сходятся в одном: iPhone 8 не будет равных по числу инноваций. ”Причем ожидается сразу нескольких версий восьмерки. Все они будут оснащены более мощным процессором, усовершенствованной камерой и более выносливым аккумулятором. Кроме того, должен появиться целый ряд интересных функций”, — отметил Сеэма. И скорее всего, мы увидим самый дорогой за всю свою историю айфон: цена премиальной версии перевалит за 1000 евро. Можно также предположить, что вначале восьмые айфоны будут поставляться в ограниченном количестве.

”Поговаривают, что у премиального iPhone X будет более крупный экран без рамки и без физической кнопки ”Домой”. Возможно, у него появятся также сканер лица, функция дальней беспроводной зарядки и специальное программное обеспечение камер, которое позволит микшировать реальный и виртуальный миры”, — добавил в заключение Сеэма.