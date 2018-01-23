23.01.2018, 11:40

Ростуризм предупредил о завышении цен в отелях на 5000 процентов на время ЧМ-2018

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Gazeta.ru
EST
Sloveenia pressikonverents ja trenn
фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

Ростуризм опубликовал назвал российских гостиниц, которые, по данным ведомства, завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте организации.

В Волгограде максимальное завышение цены составило 161 процент, в Ростове-на-Дону — 817, в Москве — 399.

Рекордный показатель зафиксирован в Калининграде, где один из отелей завысил цену на 5283 процента.

Ранее сообщалось, что власти Украины обсуждают с футбольными федерациями страны и организациями болельщиков возможность бойкота матчей чемпионата мира 2018 года.

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