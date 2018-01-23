Ростуризм предупредил о завышении цен в отелях на 5000 процентов на время ЧМ-2018

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Ростуризм опубликовал назвал российских гостиниц, которые, по данным ведомства, завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте организации.