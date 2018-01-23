Ростуризм предупредил о завышении цен в отелях на 5000 процентов на время ЧМ-2018

Ростуризм опубликовал назвал российских гостиниц, которые, по данным ведомства, завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте организации.
В Волгограде максимальное завышение цены составило 161 процент, в Ростове-на-Дону — 817, в Москве — 399.
Рекордный показатель зафиксирован в Калининграде, где один из отелей завысил цену на 5283 процента.
Ранее сообщалось, что власти Украины обсуждают с футбольными федерациями страны и организациями болельщиков возможность бойкота матчей чемпионата мира 2018 года.
Зарегистрированные (0) Анонимные (7)