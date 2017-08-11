Рост внешнеторгового оборота во втором квартале замедлился

Наблюдается хороший рост оборота в экспорте товаров, при этом рост объёмов экспорта замедлился, значится в пресс-релизе.

Экспорт товаров, произведённых в Эстонии, вырос в июне в годовом сравнении на 8%, импорт увеличился на 6%. Рост экспорта и импорта товаров во втором квартале замедлился: если в первом квартале экспорт товаров в текущих ценах составил 13%, а импорт 17%, то рост во втором квартале составил соответственно 6% и 7%. Хотя во втором квартале рост экспортных и импортных цен немного замедлился, они по-прежнему очень сильно способствовали росту внешнеторгового оборота. Объём экспорта товаров, если не учитывать влияние роста цен, во втором квартале остался примерно на том же уровне, что и во втором квартале прошлого года, а объём импорта увеличился на 3% (в первом квартале объёмы выросли соответственно на 6% и на 10%).

Замедление роста экспорта вызвано спадом в вывозе оборудования мобильной связи

Наибольшее влияние на замедление роста экспорта во втором квартале оказало снижение вывоза оборудования мобильной связи, на которое пришлась примерно половина замедления роста. Экспортный оборот оборудования мобильной связи снизился, несмотря на то, что во втором квартале ускорился рост экспортных цен на это оборудование.

Экспортные заказы на оборудование мобильной связи падают уже десять месяцев подряд, поэтому можно предположить, что, по крайней мере, в ближайшие месяцы вывоз этого оборудования будет снижаться, что окажет негативное воздействие на экспорт товаров в целом. Существенно замедлился также рост экспортного оборота в сфере производства сланцевого масла, в деревообрабатывающей промышленности и металлообработке. Рост цен в сфере производства сланцевого масла и изделий из древесины во втором квартале замедлился. При этом рост объёмов, например, в производстве продукции из сланцевого масла даже ускорился.

Внешний спрос и рост экспортных цен способствуют быстрому росту экспортного оборота

Несмотря на замедление во втором квартале роста товарного экспорта, в этом году наблюдается сильный рост экспорта. За этим стоит как улучшившийся внешний спрос, так и рост экспортных цен. Поскольку экспортные сделки Эстонии проводятся в подавляющем большинстве в евро, а на сделки в долларах США приходится примерно десятая часть, то евро существенного негативного влияния на наш экспорт оказать не может. Наибольшая часть внешнеторговых сделок в долларах, осуществляемых в Эстонии, приходится на нефтепродукты — более 40% сделок, а также на электрооборудование и электронику — около 20%. Таким образом, укрепление евро по отношению к доллару влияет в основном на наше производство сланцевого масла.

Предприятия Эстонии настроены более оптимистично в отношении перспектив экспорта.

Портфель экспортных заказов эстонских предприятий растёт, и они испытывают нарастающий оптимизм в отношении улучшения экспорта в ближайшие месяцы. Особенно резкие позитивные изменения произошли во втором и третьем кварталах. По сегодняшним оценкам, цифры существенно превышают средние показатели последних 10 лет. Кроме того, по оценкам предприятий — экспортёров, их конкурентоспособность как на рынке Европейского союза, так и за его пределами улучшилась. Эта оценка хорошо совпадает с происходящим уже с начала 2015 года замедлением роста расходов на единицу рабочей силы, которое особенно заметно с конца прошлого года. Это означает уменьшение разницы в росте производительности труда и росте расходов на рабочую силу, что в свою очередь положительно сказывается на конкурентоспособности предприятий.

Экономика Европы пока растёт. По нашей оценке, хотя сильный внешний спрос в ближайшее время сохранится, но в следующем году произойдёт некоторое замедление этого роста. Это означает, что предприятиям необходимо предпринимать ещё больше усилий для повышения своей конкурентоспособности.

Внешнеторговый дефицит во втором квартале оказал меньшее тормозящее влияние на экономический рост. Наряду с замедлением роста экспорта, во втором квартале замедлился и рост ввоза товаров. Рост импорта товаров замедлился также без учёта приобретённого в январе судна. Частично причиной можно считать влияние высокой сравнительной базы второго квартала прошлого года. В то же время сохраняется довольно сильный рост импорта, что означает на ближайшее время быстрый рост объёмов производства.

Если не учитывать во внешней торговле приобретённое судно, то внешнеторговый баланс немного улучшился по сравнению как со вторым кварталом прошлого года, так и с первым кварталом этого года. Таким образом, по предварительным подсчётам, дефицит внешнеторгового баланса затормозил экономический рост во втором квартале текущего года в меньшей степени (при расчёте ВВП будут вноситься изменения в цифры внешнеторговой статистики, которые могут изменить эту картину).