Рост стоимости строительства сдерживает возведение нового жилья в Эстонии

Самым серьезным тормозом для более широкого развития проектов новой застройки является стремительно растущая стоимость строительства, что делает девелоперскую деятельность за пределами сферы влияния Таллинна и Тарту практически бессмысленной, говорится в обзоре рынка недвижимости Pindi Kinnisvara.

Исполнительный директор Pindi Kinnisvara Элари Удам сказал, что если, например, в Вильянди и Раквере средняя стоимость квадратного метра квартиры составляет около 650 евро и во многих уездных центрах — еще меньше, то, несмотря на грандиозные планы и поддержку со стороны местного самоуправления, в экономическом плане для застройщиков совершенно нецелесообразно приступать к работе на таких условиях. ”Стоимость строительства новой квартиры практически одинакова по всей республике. Приличную квартиру сегодня можно построить по цене 900 евро за продаваемый квадратный метр, к которым добавляется налог с оборота. Это означает, что расходы на возведение одних только новых квартир, в зависимости от города, могут в два или даже более раз превышать цены на квартиры во вторичном жилье”, — сказал Удам.

”Совершенно очевидно, что местные жители не готовы так много переплачивать за новое жилье. Они, скорее, приобретут жилплощадь в каком-нибудь реновированном доме по значительно более низкой цене”, — пояснил Удам.

По словам Удама, это относится, прежде всего, к жилой недвижимости. ”Магазины и логистические центры при хорошем бизнес-плане можно сделать прибыльными и в других местах, однако, к сожалению, в ближайшее время мы не увидим новых квартир в иных регионах, кроме Харьюмаа и Тартумаа”, — добавил он.