Рост объема строительства в Эстонии в I квартале один из самых крупных в ЕС

Объем продукции строительства в Эстонии в первом квартале по сравнению с январем-мартом прошлого года вырос на 20,4% — четвертый самый крупный рост в Евросоюзе, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на данные Eurostat.

Более крупный, чем в Эстонии, рост был на Кипре (+36,7%), в Венгрии (+24,6%), Ирландии (+21,2%).

Меньше был рост на Мальте (+16,1%), Швеции (+11,7%), Словении (+10,1%), Финляндии (+9,1%), Греции (+8,6%) и в Латвии (+8,4%).

Более крупный, чем в первые три месяца прошлого года, выпуск продукции строительства был в 21 стране ЕС. В Италии он остался на прошлогоднем уровне, а в остальных шести странах блока снизился.