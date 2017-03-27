Рост кредитного портфеля банков Эстонии замедлился

Годовой рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков в четвертом квартале 2016 года замедлился на 0,4% пункта до 9%. Это непосредственно повлияло на кредитный портфель кредитных предприятий, в том числе, на выдаваемые внутри группы кредиты, рост которых убавился до 12,4%.
Согласно сообщению финансовой инспекции, без учета кредитов финансовых учреждений рост остатков кредитов ускорился на 0,2% до 7,4%, сообщают "Деловые Ведомости".
Рост кредитного портфеля частных лиц в прошлом году ускорился, поднявшись к концу года до 5,1%. Эта тенденция была поддержана кредитами на жилье, рост объемов которых ускорился до 5,2%.