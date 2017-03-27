27.03.2017, 19:15

Рост кредитного портфеля банков Эстонии замедлился


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Foto: Sven Arbet

Годовой рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков в четвертом квартале 2016 года замедлился на 0,4% пункта до 9%. Это непосредственно повлияло на кредитный портфель кредитных предприятий, в том числе, на выдаваемые внутри группы кредиты, рост которых убавился до 12,4%.

Согласно сообщению финансовой инспекции, без учета кредитов финансовых учреждений рост остатков кредитов ускорился на 0,2% до 7,4%, сообщают "Деловые Ведомости".

Рост кредитного портфеля частных лиц в прошлом году ускорился, поднявшись к концу года до 5,1%. Эта тенденция была поддержана кредитами на жилье, рост объемов которых ускорился до 5,2%.

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