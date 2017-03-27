Рост кредитного портфеля банков Эстонии замедлился

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Годовой рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков в четвертом квартале 2016 года замедлился на 0,4% пункта до 9%. Это непосредственно повлияло на кредитный портфель кредитных предприятий, в том числе, на выдаваемые внутри группы кредиты, рост которых убавился до 12,4%.