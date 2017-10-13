Рост индекса недвижимости затих

Объединяющий сделки 17 крупнейших городов индекс Pindi снизился в сентябре на 0,9%, средневзвешенная цена сделок составила 1331 евро за квадратный метр. В августе, по скорректированным данным, эта величина составила 1343 евро/м², сообщает Pindi Kinnisvara.

Если в августе 2017 года в индексированных городах было произведено 1432 сделки с квартирной собственностью, то в сентябре число сделок снизилось до 1378. Для сравнения, в сентябре 2016 года в индексированных городах была совершена 1341 сделка с квартирной собственностью.

Партнер по продаже Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что за стабильным колебанием индекса в основном стоит пассивность малых городов.

”Объемы сделок и уровни цен в Таллинне со временем стабилизировались и нет причин ожидать в столице существенных колебаний. За рыночной пассивностью малых городов стоит нежелание переезжающих в Таллинн владельцев имущества выставлять на продажу свой дом за мелкие деньги, поэтому число предложений и связанный с этим объем сделок ниже, чем на самом деле позволил бы спрос”, — пояснил он.

По словам Соомана, потенциалом какого-нибудь малого городка могло бы стать значительно большее количество сделок, если бы только было больше предложений.

”Хаапсалу, Раквере, Вильянди и другие находящиеся в той же категории города хорошо справляются со своей экономической жизнью и спрос на приобретение там жилья в хорошем состоянии вполне достаточный”, — добавил он.

По сравнению с пиком цен в декабре 2016 года, индекс снизился на 7 процентов. По сравнению с самой низкой точкой последних лет в июле 2009 года (624,2 евро/м²) индекс Pindi на 113 процентов выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело со стоимостью, охватывающей жилье почти 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.