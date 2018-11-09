09.11.2018, 17:24

Рост эстонского экспорта в основном связан с нефтепродуктами

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rus.delfi.ee
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LAGEDI RONGIJAAM
Foto: Karin Kaljuläte

В сентябре экспорт вновь очень сильно вырос — экспорт товаров, произведённых в Эстонии, в годовом сравнении увеличился на 10%, и за первые девять месяцев текущего года она также вырос на одну десятую. В этом году экспорт товаров увеличился примерно на 700 миллионов евро. Рост экспорта с начала года постепенно усиливался.

Скорректированный с учётом роста цен, объём экспорта также показал сильный рост — в сентябре 7% и в целом по году 8%. Рост экспорта товаров в Эстонии в этом году — один из самых высоких в ЕС.

В то же время он достигнут, главным образом, за счёт производства продукции из масел. Доля такой продукции в сентябре составила целых 88%, а в целом за этот год — 70%. Таким образом, рост экспорта не имеет под собой широкой основы. Без нефтепродуктов экспорт товаров увеличился бы лишь примерно на один процент, а за первые девять месяцев года — на три процента.

Ожидания промышленных предприятий относительно роста экспорта в ближайшие месяцы с наивысших показателей ранней осени прошлого года понемногу ослабевают, и то же самое происходит с оценкой предприятий относительно своих экспортных заказов. По предварительным расчётам, в третьем квартале этого года особенно сильно снизились экспортные заказы в электронной и текстильной промышленности, а также в производстве металлических изделий. По оценкам предприятий, их конкурентоспособность на рынке ЕС за последний год немного понизилась. Расходы на рабочую силу по-прежнему растут быстрее производительности, в связи с чем ценовая конкурентоспособность предприятий по сравнению со многими нашими торговыми партнёрами продолжает падать.

В этом году экономика крупнейших торговых партнёров Эстонии продолжает оставаться в хорошем состоянии. В следующие два года внешний спрос должен ослабнуть, и это может начать в большей мере сказываться на росте экспорта.

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