Рост цен за год странах Балтии: Латвия обогнала Эстонию по инфляции

Потребительские товары в Литве за год подорожали на 0,9%, услуги — на 4,1%, в Латвии — на 3,0% и на 3,2% соответственно, в Эстонии — на 1,5% и на 4,9% соответственно.

В первом месяце этого года потребительские товары и услуги в Литве подорожали на 0,2%, в Латвии — на 0,5%. В Эстонии в январе зафиксирована месячная инфляция 0,2%.