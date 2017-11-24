Рост цен на продукты питания в Эстонии — впереди Европы всей

По данным Евростат, за год в Эстонии продукты питания подорожали гораздо быстрее, чем в среднем по ЕС, пишет Maaleht.

Повышение цен в Эстонии — значительнее, чем у наших южных соседей: в Латвии — 5,4%, в Литве — 5,8%, а также нежели в Финляндии: там еда подешевела на 0,4%. Обзор цен Института коньюктуры показывает, что большинство продуктов питания — в значительной степени дороже, чем год назад.

Больше всего подорожало масло — в среднем на 61% по сравнению с 2016 годом. За ним следуют молочные продукты, а также картофель и другие овощи.

В то же время в последние недели было множество скидок: магазины пытались сбыть импортное масло, закупленное в период бума, по очень низкой цене.