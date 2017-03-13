Рост буровой активности в США снижает цены на нефть

Впервые с ноября 2016 года цена на нефть марки Brent опустилась ниже 51 доллара. Снижению стоимости топлива способствуют данные Минэнергетики США о запасах нефти в стране, пишет DW.

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent утром в понедельник, 13 марта, снизилась на 33 цента и достигла 51,04 доллара за баррель. Ранее цена опустилась ниже 51 доллара впервые с ноября 2016 года. Майские поставки нефти американской марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 40 центов и достигли 48,09 доллара за баррель.

Очередное падение цен на топливо спровоцировали данные министерства энергетики Соединенных Штатов о запасах нефти в стране, а также информация об увеличении числа буровых установок в США, распространенная третьей по величине нефтегазовой сервисной компанией в мире Baker Hudges. Согласно этому сообщению, за минувшую неделю их число увеличилось до 617, в начале года оно составляло 529.

В связи с опасениями переизбытка нефти на мировом рынке цены на нее продолжают падать с середины прошлой недели, в результате чего котировки фьючерсов рухнули примерно на 10 процентов, отмечает агентство dpa.