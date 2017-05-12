Россию заподозрили в кибератаках на энергосети Прибалтики

Хакеры, предположительно связанные с Россией, начали исследовательские кибератаки против энергетических сетей Прибалтийских стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — входят в одну энергосистему вместе с Россией. Однако с 2015 года эти Прибалтийские страны работают над тем, чтобы разорвать это энергосотрудничество и войти в одну энергосистему с Евросоюзом.

По данным Reuters, которое ссылается на многочисленные заявления представителей правоохранительных органов, частных следователей, источники в коммунальных службах, хакеры в течение последних двух лет спокойно вторгались в энергосети стран Балтии. Собеседники считают, что за хакерами стоят российские госучреждения. Подтвердить слова своих собеседников агентству Reuters не удалось.

Один из источников агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что в конце 2015 года хакеры атаковали интернет-шлюз, используемый для управления балтийской энергетической сетью, нарушив ее работу, но не вызвав отключения электроэнергии. Собеседник также рассказал об атаке хакеров, предположительно связанных с Россией, на балтийскую трубопроводную систему, целью которой было вызвать сбои в поставках топлива. Однако попытка оказалась неудачной, отметил собеседник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Reuters опроверг все обвинения. ”Это такая же клевета, как и все подобные обвинения”, — приводит агентство его комментарий.