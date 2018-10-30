Россияне взяли рекордные кредиты для покрытия кредитов



По данным бюро, средняя сумма потребительского кредита, который берется для рефинансирования, в первом полугодии 2018 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь она составляет 520 тыс. руб.

Отмечается, что также выросло количество договоров рефинансирования. В первом полугодии текущего года было заключено более 131 тыс. договоров против 92 тыс. за аналогичный период прошлого года. В результате доля рефинансирования потребительских кредитов среди всех займов составила 2,28%. Этот показатель вырос на 0,78% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.