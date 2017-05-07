Россияне устремились в Финляндию на праздники

Начало мая — один из самых оживленных сезонов на восточной границе. Многие россияне приезжают в Финляндию на майские праздники.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии готовится к тому, что к 9 мая в Финляндию приедут более 110 000 россиян через КПП Нуйямаа, Ваалимаа и Иматра на восточной границе. Например, в Нуйямаа все 20 полос пограничного и таможенного контроля будут работать непрерывно для предотвращения заторов, пишет Yle.

– Мы можем заранее планировать сезонный наплыв туристов и бросить наши силы на предотвращение слишком длинных очередей на границе, — говорит Теему Ромппанен из КПП Нуйямаа.

По сравнению с обычными выходными, в майские праздники на финской границе число работников увеличено в несколько раз. Поэтому, например, в субботу очередь прибывающих машин в Нуйямаа растянулась лишь на несколько сот метров, а время на прохождение пограничных формальностей составляло около получаса.

На российской стороне в Брусничном прохождение границы занимает несколько больше времени, чем на финской стороне — примерно два часа.

В этом году День победы выпадает на вторник, поэтому многие россияне берут выходной на понедельник и приезжают в Финляндию за покупками и отдохнуть.

В выходные на Первое мая через восточные пункты пропуска в Финляндию приехали 106 000 россиян.

Укрепление рубля повлияло на увеличение туристического потока из России в Финляндию. С начала этого года количество пересечений границы перевалило уже за миллион человек, что на 10 % больше, чем за тот же период прошлого года.