Россиянам предрекли доллар по 90 рублей

Как отмечается в исследовании, вероятность такого курса ”очень высока” при ожидаемом снижении цен на нефть до уровня 50-55 долларов за баррель, сохранении бюджетного правила, предполагающего покупку валюты на внутреннем рынке в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Также в список условий входит сохранение внешних санкций.

При составлении проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы использовался одобренный правительством прогноз. Он был разработан в двух вариантах: базовом и консервативном. Каждый из них предполагает снижение цен на российскую экспортную нефть марки Urals.

При базовом прогнозе стоимость нефти плавно снижается весь расчетный период — с 69,6 доллара за баррель в 2018 году до 57,9 доллара в 2021-м и 53,5 доллара в 2024-м. Согласно консервативному варианту, Urals к 2020 году упадет в цене до 42,5 доллара за баррель. Дальше будет небольшой подъем до 45,9 доллара к 2024 году.

Снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель и, соответственно, ослабление рубля будут способствовать росту инфляции выше целевого уровня в 4 процента, отмечают эксперты. ”Также вероятно усиление эффекта переноса курса в цены, несмотря на существующие ограничения внутреннего спроса”, — говорится в отчете.

Как показал ранее в октябре опрос ВЦИОМ, россияне ожидают, что через три месяца за один доллар будут давать 72 рубля, а через год — 75,8 рубля.