24.10.2018, 07:40

Россиянам предрекли доллар по 90 рублей

 (52)
Lenta.ru
EST
Rublad
RubladFoto: Mstõslav Tšernov, AP

Курс доллара может вырасти до 80-90 рублей, прогнозируется в аналитическом обзоре РАНХиГС и Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, передает ТАСС.

Как отмечается в исследовании, вероятность такого курса ”очень высока” при ожидаемом снижении цен на нефть до уровня 50-55 долларов за баррель, сохранении бюджетного правила, предполагающего покупку валюты на внутреннем рынке в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Также в список условий входит сохранение внешних санкций.

При составлении проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы использовался одобренный правительством прогноз. Он был разработан в двух вариантах: базовом и консервативном. Каждый из них предполагает снижение цен на российскую экспортную нефть марки Urals.

При базовом прогнозе стоимость нефти плавно снижается весь расчетный период — с 69,6 доллара за баррель в 2018 году до 57,9 доллара в 2021-м и 53,5 доллара в 2024-м. Согласно консервативному варианту, Urals к 2020 году упадет в цене до 42,5 доллара за баррель. Дальше будет небольшой подъем до 45,9 доллара к 2024 году.

Снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель и, соответственно, ослабление рубля будут способствовать росту инфляции выше целевого уровня в 4 процента, отмечают эксперты. ”Также вероятно усиление эффекта переноса курса в цены, несмотря на существующие ограничения внутреннего спроса”, — говорится в отчете.

Как показал ранее в октябре опрос ВЦИОМ, россияне ожидают, что через три месяца за один доллар будут давать 72 рубля, а через год — 75,8 рубля.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Опять газ?! В Нарве 14-летний мальчик потерял сознание в ванной с колонкой

24.10.2018
Есть основания полагать, что мальчик отравился угарным газом. 23 октября в 18:46 в Центр тревоги сообщили, что в Нарве на улице Рюйтли в ванной комнате потерял сознание 14-летний мальчик. На место прибыли спасатели и проветрили помещение. Мальчик доставлен в больницу.
Подробнее

В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны

24.10.2018
Сегодня в 9:39 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лойтсу в таллиннском районе Ласнамяэ напали на 28-летнего мужчину. После нападения его затащили в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны.
Подробнее




ФОТО: Наклейка молодежного движения EKRE красуется на табличке посольства РФ в Таллинне

24.10.2018
Неделю назад наклейки молодежного движения EKRE "Синее пробуждение" были наклеены на здания конторы Социал-демократической партии и центра ЛГБТ-сообщества. Сегодня наклейка движения появилась на здании посольства России в Таллинне.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
139,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €

В Эстонии заканчивается вакцина от гриппа — просто докупить не получится

24.10.2018
По утверждению Департамента лекарственных средств, вакцина от гриппа в Эстонии сейчас уже начинает заканчивается, и в оптовой продаже ее дозаказать больше невозможно. Но есть надежда, что в Эстонию прибудут около 30 000 дополнительных доз вакцины.
Подробнее

Расследующий отравление Скрипалей российский журналист скрывается в странах Балтии: думаю, мне осталось полгода

24.10.2018
Один из российских журналистов, который помог раскрыть личности отравителей Скрипалей, выяснив, что это сделали не туристы, а офицеры службы безопасности, уехал из России и сейчас скрывается в одной из стран Балтии. Сергей Канев встретился с журналистами LRT в Вильнюсе, но не хотел указывать, где конкретно он живет, поскольку опасается за свою безопасность. Канев называет российскую военную разведку деградирующей преступной организацией, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на LRT.
Подробнее


ФОТО DELFI: "Такими картинами надо лечить депрессию": какое оно, современное искусство Грузии?

24.10.2018
Более ста лет тому назад многие любители искусства с презрением относились к работам художника-самоучки Пиросманашвили, считая его психически нездоровым человеком без таланта. Над его картинами смеялись, глумились, а иные даже оскорбляли всяческим образом. Прошло столетие: произведения всемирно известного грузинского художника Пиросмани стоят миллионы, за ними гоняются коллекционеры со всего света, а про печальную историю его любви к актрисе Маргарите хоть немного знают на просторах всего бывшего Советского союза те, кто помнит мотив знаменитой песни "Миллион алых роз".
Подробнее