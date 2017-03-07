Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 27-е место в списке лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. На первом месте рейтинга оказалась Швейцария

Страны оценивались по девяти критериям, среди которых были развитие туристической отрасли и социальной сферы, темпы роста экономики, уровень жизни населения и влияние на мировой арене.

В общую десятку лидеров списка также попали Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия. Всего в списке значится 80 государств. На последних местах расположились Алжир, Иран и Сербия.

Составители рейтинга отмечают падение США в общем рейтинге на фоне неоднозначного отношения к итогам президентских выборов в стране. Также отмечается, что мир столкнулся с кризисом и нуждается в новом поколении лидеров.

При этом по показателю силы и влияния в мире США сохраняют первое место, а Россия заняла второе. Как отмечают авторы исследования, США, Россия, Китай, Британия и Германия уже второй год с большим отрывом лидируют по этому критерию.

В прошлом году в рейтинг вошли 60 стран, и Россия заняла в нем 24-е место.

В январе Россия оказалась на 26-м месте в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой по версии Bloomberg Innovation Index, опустившись за год на 14 пунктов.