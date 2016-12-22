Правительство России подписало соглашение с Боснией и Герцеговиной о погашении задолженности СССР перед Социалистической Федеративной Республикой Югославия. Соответствующий документ 22 декабря размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Из текста соглашения следует, что Россия в счет погашения долга бывшего СССР выплатит Боснии и Герцеговине 125,158 млн долларов. Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения. По получении этих средств власти Боснии и Герцеговины откажутся от любых финансовых претензий к России в связи с расчетами по торговле между СССР и СФРЮ.

Деньги, полученные от России, будут разделены властями Боснии и Герцеговины между составляющими страну субъектами. При этом 72,59 млн долларов (58 процентов общей суммы) получил Федерация Боснии и Герцеговины, 36,295 млн долларов (29 процентов) — Республика Сербская, 3,755 млн (3 процента) — самоуправляемый округ Брчко. Оставшиеся 12,5 млн долларов (10 процентов) будут направлены на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины.